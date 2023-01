Gina Lollobrigida : Mort de l'actrice de Fanfan la tulipe à 95 ans, les causes du décès encore inconnues

Gina Lollobrigida n'est plus. L'actrice italienne a rendu son dernier souffle à l'âge de 95 ans ce lundi 16 janvier 2023, comme l'ont indiqué les médias italiens. Si les circonstances de son décès n'ont pas été communiquées, cela ne fait aucun doute : Gina Lollobrigida était l'une des plus grandes stars du grand écran dans les années 1950-1960. C'est grâce à sa participation à un roman-photo de l'époque, sous le pseudonyme de Diana Loris, qu'elle se fait connaître en parallèle de ses études aux Beaux-Arts et de ses participations à des concours de beauté. Elle termine d'ailleurs au concours de Miss Italie en 1947.

Après plusieurs années à cumuler les petits rôles, elle finit par crever l'écran. Elle apparaît dans Fanfan la Tulipe, de Christian Jaque, Les Belles de nuit de René Clair au côté de Gérard Philipe, dans La Belle Romaine de Luigi Zampa. Elle était aussi la sublime Esmeralda dans Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy. Elle a également donné la réplique à Jean-Paul Belmondo dans La Mer à boire et à Sean Connery dans La Femme de paille.

Virage de carrière

Ses années passées dans la lumière lui donnent envie de revenir à un peu plus de discrétion. Elle change donc de cap et s'intéresse de près à la photographie. Elle ne fait pas une croix définitive sur sa carrière d'actrice pour autant puisqu'on la revoit dans quelques séries comme Falcon Crest et Prête-moi ta vie. Elle est présidente du jury du Festival international du film de Berlin.

Son rayonnement à l'international lui vaut d'être nommée Chevalier de la Légion d'honneur en 1992 et de recevoir sa décoration par le président de l'époque François Mitterrand en personne. L'une de ses dernières apparitions sur grand écran est faite dans le film XXL d'Ariel Zeitoun, film dont elle partage l'affiche avec Gérard Depardieu . En 1999, elle tente en vain d'accéder à la politique en se présentant aux élections européennes avant de se plonger pleinement dans le domaine de la photo et de la sculpture. L'une de ses dernières apparitions télé remonte à 2018 avec sa participation à Ballando con le Stelle, version italienne de Danse avec les stars.