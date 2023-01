Giuseppa enceinte : Paga balance sur leur vie sexuelle perturbée devant leurs proches !

Le 19 janvier 2023, Paga célébrait son 35e anniversaire. Pour l'occasion, sa compagne Giuseppa lui a réservé une belle surprise. Une soirée avec tous ses proches. Mais, au moment du discours, le candidat des Marseillais a été un peu trop bavard au goût de sa chère et tendre, comme on a pu le voir en story Instagram.

C'est lors du dernier tournage des Marseillais VS Le Reste du monde (W9) l'été dernier que Paga et Giuseppa se sont mis en couple. Et entre eux, cela est allé très vite. Ils se sont installés ensemble. Et même si leur idylle a connu une zone de turbulence, comme les téléspectateurs ont pu le découvrir lors des Apprentis aventuriers, ils ont réussi à surmonter les épreuves et sont aujourd'hui très heureux. Fin mai, les deux candidats de télé-réalité accueilleront d'ailleurs leur premier enfant ensemble. Une petite fille comme ils l'ont dévoilé fin décembre.

Et depuis qu'elle est enceinte, Giuseppa a eu une perte de libido. Un détail souligné par Paga... lors de sa soirée d'anniversaire, devant tous leurs proches. Comme l'a dévoilé son meilleur ami Greg en story, le Marseillais a fait un discours. "Je voudrais remercier cette merveille, parce que la vérité que cette fille à Marseille, tout le monde la voudrait. Elle fait à manger, elle fait le ménage, elle fait la lessive, elle ne bronche pas, elle fait des enfants", a confié le beau blond dans un premier temps .

Et il est rentré davantage dans les détails quand son ami Greg a souligné pour plaisanter que Giuseppa faisait l'amour. "En ce moment, elle ne fait plus l'amour, mais ce n'est pas grave. Il faut assumer. Perte de libido, ce n'est pas grave. Une fois l'amour en cinq mois, ce n'est pas grave. Une fois j'ai envoyé la sauce, ce n'est pas grave", a lancé le futur papa sans problème alors qu'à ses côtés, la brunette de 21 ans était très gênée. Reste donc à savoir si en privé, il s'est fait remonter les bretelles. Pour l'heure, aucun d'eux n'est revenu sur le sujet. La future maman a simplement fait savoir, ce vendredi 20 janvier, qu'elle était épuisée. "Hello. Je me réveille et je crois que ce genre de soirée me prend mon énergie pour une semaine là. J'ai l'impression d'être en pleine cuite. En tout cas c'était incroyable", peut-on lire en légende d'un selfie, sur lequel elle a la mine fatiguée.