Paga et Giuseppa dévoilent le sexe de leur bébé, la gender reveal ne finit pas très bien pour la future maman

L'année 2023 sera à coup sûr exceptionnelle pour Paga et Giuseppa. Fin mai, le candidat emblématique des Marseillais (W9) et sa belle accueilleront leur premier enfant. Un bébé dont le sexe vient d'être dévoilé sur Instagram.

Le 26 décembre 2022, Paga et Giuseppa ont tenu à réunir tous leurs proches dans le cadre de leur gender reveal. Leurs invités ont été conviés chez le couple pour découvrir le sexe du bébé. Pour ce faire, chacun avait une petite bûche à croquer, tout comme les futurs parents qui avaient la leur (un peu plus grande). Une couleur bleue ou rose se trouvait à l'intérieur. Après avoir fait un décompte, tous se sont donc empressés de prendre une bouchée. Ainsi, ils ont découvert qu'ils attendaient... une petite fille.

Et, folle de joie, Giuseppa a connu un événement inattendu comme elle l'a confié en commentaire de la vidéo. "Je me suis fait pipi dessus en criant. Je découvre les joies de la grossesse au passage", peut-on lire. Ce sont ensuite des photos de Paga et de la jeune femme de 21 ans ou d'échographies qui sont apparues. "Et voilà, vous savez tout à présent. Nous avons tellement hâte de vivre cette nouvelle vie, cet immense bonheur qui n'a aucune limite dans notre coeur. On est encore plus heureux d'avoir pu découvrir le sexe, entourés de toutes les personnes que nous aimons, notre famille, nos proches. Nous sommes si reconnaissants de ce que la vie nous a offert depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés. C'était une évidence ! Papaga et maman Giu, déjà 4 mois de pur bonheur dans mon bidou et bientôt notre première rencontre pour fin mai. Le temps passe si vite", est-il écrit en légende de la publication.