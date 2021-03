Grand Corps Malade : Quel accident lui a laissé des séquelles à vie ?

Fabien Marsaud est devenu Grand Corps Malade pour deux raisons. Sa taille immense, bien sûr, puisqu'il mesure plus d'1m90, mais aussi cet accident, terrible, qui lui a fait perdre sa mobilité naturelle. Cette mésaventure remonte au 16 juillet 1997. L'artiste était alors, à l'époque, animateur de colonie de vacances à Saint-Jean-de-Monts en Vendée. Et c'est justement en pleine activité nautique, après un plongeon abrupt dans une piscine pas assez remplie, qu'il s'est heurté la tête et souffert d'une fracture des vertèbres cervicales.

Ceux qui ont lu le livre Patients, écrit par Grand Corps Malade et publié en 2012, connaissent son histoire. D'autant qu'il a lui-même adapté cette oeuvre autobiographique au cinéma, avec Pablo Pauly dans le rôle principal, cinq ans plus tard... et que le film a été nommé plusieurs fois aux César. Évacué en hélicoptère, Fabien Marsaud avait passé un mois en réanimation, service dans lequel il s'était réveillé presque entièrement paralysé. Les spécialistes n'étaient pas très optimistes vis-à-vis de son état, et pourtant. Il avait vite retrouvé l'usage de ses mains puis celle, partielle, de ses jambes - après plus d'un an de rééducation dans le centre de réadaptation de Coubert, en Seine-et-Marne.

De Fabien Marsaud à Grand Corps Malade

Sorti vivant de cette rude expérience, Grand Corps Malade s'est réorienté professionnellement. Il a obtenu un DESS en management sportif en 2001 et est entré au service marketing du Stade de France. Puis en 2003, une soirée dans un bar situé place de Clichy, à Paris, a provoqué une sorte de déclic. Fabien Marsaud a découvert le slam et su qu'il ne se détacherait plus jamais de cette discipline. Une sage décision. Son premier album, Midi 20, l'a fait connaître du grand public en 2006. L'année suivante, il était nommé dans trois catégories des Victoires de la musique et remportait celles de "l'artiste révélation scène" et de "l'album révélation".

Dernièrement, le jeune papa de 43 ans a obtenu de nombreux applaudissements en rendant hommage aux femmes dans son dernier opus Mesdames. Il y chante notamment les fêlures sentimentales avec Camille Lellouche sur le sensible Mais je t'aime. Une chanson qui a obtenu la certification de platine en France et une nouvelle Victoire de la musique en 2021...

Retrouvez l'histoire de Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade, dans le film Patients, diffusé sur Arte le 31 mars 2021.