Grand Hôtel - Maxence Danet-Fauvel : Qui est le beau gosse de la série ?

Will dans la série Grand Hôtel diffusée depuis le 3 septembre 2020 sur TF1, Maxence Danet-Fauvel donne la réplique à Bruno Solo, Carole Bouquet, Victor Meutelet et Solène Hébert dans cette adaptation de la série espagnole à succès Gran Hotel. Également mannequin au sein de l'agence Elite Model Management, l'acteur de 27 ans a d'abord été repéré à l'écran dans la série Skam où il incarne le rôle d'Eliott Demaury, jeune homme homosexuel en couple avec Lucas (Axel Auriant).

Pour jouer au mieux le coming out qu'il réalise à la saison 3, le jeune homme expliquait au magazine LGBT+ C'est comme ça qu'il avait pris comme modèle certains amis de son entourage. "Je me suis inspiré de mes potes autour de moi car j'ai un ami qui a fait son coming out il y a deux ans. Notre groupe de potes est très soudé, ça n'a donc rien changé. Mais voir d'autres personnes se mettre tout à coup à parler mal de lui et à lui tourner le dos, c'était très violent. Je me suis nourri de ça, mais aussi de témoignages et d'articles que j'ai lus pour essayer d'être au plus près", confiait-il avec beaucoup d'émotion.

Maxence, futur Voldemort

Aperçu dans les téléfilms Le diable au coeur (2019) et Polices de caractère (2020), Maxence Danet-Fauvel reste très discret sur sa vie privée et n'a pas officialisé de relation amoureuse pour le moment. Plutôt concentré sur sa carrière, le jeune homme a par ailleurs confié qu'il préparait un tout nouveau projet au magazine Télé 7 Jours. Visiblement fan de la saga Harry Potter, Maxence s'apprête à tourner dans un moyen-métrage basé sur l'histoire de l'énigmatique et terrifiant Voldemort. "C'est un projet qui s'appelle The House of Gaunt et qui retrace la vie de Voldemort dans Harry Potter. On est impatients de finir ça !", confiait-il en mai 2020. Dirigé par Joris Faucon Grimaud, la sortie de ce projet est prévue pour la fin d'année 2020. Bien sûr, Maxence jouera Voldemort. Alors, impatients ?