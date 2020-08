Harry Potter : Une actrice de la saga maman pour la première fois

Cooper Hefner et Scarlett Byrne sont en couple depuis plus de six ans. Ils se sont fiancés en 2015, puis se sont mariés en 2019. Si le nom du jeune papa vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est le fils de Hugh Hefner, le fondateur du célébrissime magazine Playboy. Quant à son épouse, elle a débuté sa carrière en rejoignant la maison Serpentard dans le film Harry Potter et le prince de sang-mêlé en 2009. Elle avait à l'époque pris la relève de Katharine Nicholson, de Genevieve Gaunt - en couple avec Mark Ronson ! - et de Lauren Shotton qui ont, tour à tour tenu le rôle de Pansy Parkinson. Aperçue dans la suite du film Lake Placid en 2012, elle a fini par se tourner vers l'univers des séries et a obtenu des rôles dans Falling Skies, Vampire Diaries, Mary + Jane ou encore Runaways. Mais pour l'heure, il va falloir s'accorder un peu de repos...