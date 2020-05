Harry Potter : Qu'est devenu le "Voldemort enfant", Hero Fiennes-Tiffin ?

En un tour de passe-passe, la saga Harry Potter a lancé un nombre incalculable de carrières. Si l'on dévore avec assiduité la vie et l'oeuvre des trois héros des films, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, difficile de suivre la trace des centaines de personnages secondaires. Et pourtant. Certains des jeunes comédiens passés par la case Poudlard ont suivi un joli parcours après avoir rangé leur baguette magique au placard... et sont toujours là, sous nos yeux, à l'heure actuelle. C'est notamment le cas de Hero Fiennes-Tiffin.

Son nom ne vous dit rien ? Il a pourtant interprété l'une des versions "jeune" du grand méchant Lord Voldemort dans le film Harry Potter et le prince de sang-mêlé, le sixième volet sorti au cinéma en 2009. Agé de 11 ans à l'époque, l'acteur britannique n'avait peut-être pas été sélectionné au hasard pour partager un air de famille avec Ralph Fiennes (Voldemort adulte)... puisque c'est son oncle ! Aujourd'hui, l'ancien Tom Elvis Jedusor – ou Tom Marvolo Riddle dans la version originale, le vrai nom de Voldemort – porte une autre saga sur grand écran. Avec Josephine Langford, il est l'un des héros d'After, l'adaptation 7e art des romans d'Anna Todd, eux-mêmes adaptés à la sauce new romance de la vie des membres du groupe One Direction... Le premier volet, sorti en 2019, lui a valu un prix aux Teen Choice Awards ainsi que le prix de la "star montante" au festival d'Ischia, et le second, tourné à l'été 2019, est attendu.

A noter que le jeune acteur avait également tenu l'année précédente un rôle secondaire dans Safe, minisérie produite par Canal+ portée par Michael C. Hall et avec la Française Audrey Fleurot.

En l'espace de quelques films, Voldemort a eu de nombreux visages – en dehors de l'emblématique faciès blafard et dépourvu de nez de Ralph Fiennes, qui nécessitait deux heures de maquillage. Dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé, Tom Jedusor apparaît à plusieurs reprises, à plusieurs âges différents. Lorsque celui-ci était supposé avoir 15 ans, il était incarné non pas par Hero Fiennes-Tiffin mais par Frank Dillane. Or, Monsieur n'est pas retombé dans l'anonymat : il a joué Nick Clark, l'un des personnages principaux des quatre premières saisons de la série The Walking Dead. Il sera prochainement à l'affiche du film How to Build a Girl, aux côtés de Jameela Jamil et d'Emma Thompson. Des retrouvailles ? Pas vraiment. Si la comédienne n'était autre que la loufoque professeure Sibylle Trelawney, elle n'est pas intervenue dans tous les films Harry Potter...