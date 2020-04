Jameela Jamil revient sur la polémique de son coming out : "Une explosion"

Jameela Jamil a des regrets concernant la façon dont elle a fait son coming-out queer. Dans une interview à Variety parue samedi 28 mars 2020, l'actrice britannique de 34 ans admet qu'elle aurait pu choisir un meilleur moment pour annoncer la nouvelle. Elle avait choisi de faire son coming out après avoir annoncé faire partie de la nouvelle émission de HBO, Legendary, sur la culture ballroom et du voguing.

Des internautes avaient alors dénoncé le fait que Jameela Jamil n'avait pas sa place dans cette émission consacrée à ce mouvement symbolique de la culture queer racisée. "C'était juste une explosion. La situation n'a pas bien été gérée. Je suis juste humaine et j'ai déconné. Si je pouvais recommencer je l'aurais fait à un autre moment", a-t-elle expliqué à Variety. L'actrice de The Good Place (Netflix) admet ne pas savoir "quand c'est vraiment le bon moment", mais "ça ne l'était pas".

"Ça m'a fait me sentir honteuse pendant longtemps"

Jameela Jamil est une actrice britannique aux origines indiennes et pakistanaises. Elle confie ensuite qu'elle savait être queer depuis qu'elle est enfant, mais ne l'a dit à ses proches "il y a deux ans seulement". "Je suis juste restée silencieuse. Je viens de l'Asie du sud, où il n'y a pas vraiment de stars queer. Personne n'en parle vraiment. Ce n'est pas vraiment accepté dans ma culture, traditionnellement. C'est juste quelque chose qui m'a fait me sentir honteuse pendant un long moment", ajoute-t-elle.

Connue du grand public à seulement 21 ans, elle n'a pas forcément eu la force de faire son coming out. "Je n'ai jamais senti que ma vie privée l'était, donc j'ai essayé de savoir jusqu'à quand j'allais devoir lutter contre ça, parce que je n'aime pas que ma vie amoureuse soit scrutée. Donc je suis restée silencieuse pendant un moment pour me laisser un peu d'intimité et puis ça a juste éclaté", poursuit Jameela Jamil, en admettant que ce n'était pas "son moment préféré de l'année".

Malgré tout, l'inoubliable Tahani est soulagée. "On vit et on apprend... ça fait du bien de l'avoir fait", se réjouit-elle. D'autant plus que "plusieurs personnes ont fait leur coming out queer, bi ou pansexuel grâce à tout cela", ajoute Jameela Jamil.

De plus, son coming out n'a pas été reçu avec bienveillance car elle est en couple avec le chanteur James Blake depuis 2015. En effet, le terme queer peut être utilisé pour toute personne qui ne s'identifie pas hétérosexuelle. Ce n'est donc pas parce que Jameela Jamil est en couple avec un homme qu'elle ne peut pas être queer.