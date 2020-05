Mark Ronson en couple : une actrice d'Harry Potter a fait fondre son coeur !

Ça roucoule sec en Angleterre, et ce, sans filtre d'amour ! Le vendredi 29 mai 2020, Mark Ronson a été aperçu main dans la main de sa nouvelle petite-amie du côté de Holland Park. Discret, amoureux, le couple se promenait tranquillement mais a toutefois éveillé l'attention des photographes...

Cette jeune femme de 29 ans est une comédienne que vous avez certainement déjà vue, à la télévision ou au cinéma, vêtue d'une longue robe de sorcière et d'une écharpe aux couleurs de la maison Serpentard. Et effectivement, en 2004, Genevieve Gaunt a incarné Pansy Parkinson dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban : un rôle secondaire repris par Scarlett Byrne dans les trois derniers épisodes de la saga.

On sait que Mark Ronson roucoule auprès de l'envoûtante actrice depuis le mois de janvier. Mais, en réalité, cela ferait neuf mois qu'ils auraient commencé à envisager l'avenir côte à côte. "Il l'adore vraiment, mais il est conscient que la célébrité pourrait leur nuire, alors ils essayent de rester discrets, expliquait une source du Sun au début de l'année 2020. L'emploi du temps de Mark est un peu plus léger ces derniers mois, alors ils ont eu le temps de profiter l'un de l'autre et de partir en vacances ensemble. Ils ont vraiment l'air heureux."

Dans son dernier album Late Night Feelings, sorti le 21 juin 2019, le producteur faisait chanter les chagrins d'amour à Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart –, Camila Cabello – Find U Again – ou la brillante Suédoise Lykke Li. Une tracklist peut-être inspirée par son divorce d'avec Joséphine de la Baume, après cinq ans de mariage. Mais c'est à croire que les actrices lui font vriller le coeur. Genevieve Gaunt, qui n'a pas fait grand bruit du côté d'Harry Potter, poursuit son bonhomme de chemin. Elle a joué dans la série The Royals – elle était Wilhelmina – et était dernièrement à l'affiche du film Le jour de mon retour, avec Colin Firth et Rachel Weisz. Côté comédie romantique, elle peut toujours compter sur son quotidien auprès de Mark...