Grant Gustin (The Flash) est papa ! Le prénom surprenant du bébé

Il a l'habitude de foncer et on dirait bien que son personnage dans The Flash commence à déteindre sur lui. Grant Gustin, 31 ans, est déjà papa ! L'acteur américain, connu pour son rôle de Barry Allen alias Flash (à la télévision depuis 2014), vient d'annoncer la bonne nouvelle sur Instagram. Enfin, c'est plutôt sa compagne Andrea Thoma qui s'en est chargée.

Sur son compte Instagram, la jeune femme - qui se décrit comme docteure en thérapie physique et ancienne athlète - est également très populaire puisqu'elle compte 776 000 abonnés à ce jour. Mercredi 18 août 2021, elle a posté une belle photo de son bébé pour annoncer sa naissance. Sur le cliché, on voit seulement les pieds de la petite fille, bien au chaud dans son body blanc. "Juniper Grace Louise est là et maman et papa sont absolument obsédés ! Nous risquons d'être très occupés à l'embrasser et la renifler dans chaque recoin jusqu'à ce qu'elle devienne assez âgée pour nous dire que c'est bizarre", a écrit la jeune femme.

Une superbe nouvelle pour Grant Gustin et sa compagne qui a visiblement fait réagir les internautes. La photo a déjà été aimée plus de 217 000 fois et les commentaires des fans sont dithyrambiques pour souhaiter la bienvenue à la fille de celui qui a déjà eu quelques problèmes en avion. "Vous allez être les meilleurs parents" ou encore "Félicitations, tellement heureux pour vous deux ", les proches et les fans sont ravis pour le couple.