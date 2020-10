Grégoire Bonnet (Scènes de ménages) : Rares confidences sur son couple qui a "souffert"'

Comme tous les nouveaux venus dans Scènes de ménages, Grégoire Bonnet a d'abord subi les critiques des téléspectateurs avant d'être apprécié pour son rôle de Philippe, pharmacien très attaché à l'argent. Un rôle qui lui vaut toujours la colère de la profession, mais qui lui a offert une belle notoriété. Ces dernières années, sa carrière s'est envolée et cela lui a causé quelques soucis côté personnels...

Interrogé dans les pages du magazine Closer, dans les kiosques le 2 octobre 2020, Grégoire Bonnet a fait de rares confidences sur sa vie privée. "Grâce à ma petite notoriété, on me propose plus facilement les rôles... Tout est arrivé en même temps. Je débarque dans Scènes de ménages et je débute les tournages de Nina [sur France 2, une ultime saison a été annoncée, NDLR] à la même période. C'était assez vertigineux... Et le soir, je jouais théâtre. (...) La somme de travail était si lourde que mon couple en a souffert. Je n'ai fait que bosser à cette période. Toute ma vie, je n'ai rêvé que de ça. Il m'était impossible de refuser les propositions", a-t-il confié.

Grégoire Bonnet, âgé de 54 ans, a cependant admis que sa notoriété avait quelques avantages et qu'il la vivait "super bien". Pour lui "tout est plus facile, surtout avec les femmes". Est-il toujours en couple aujourd'hui ou célibataire ? Interrogé avec sa partenaire à l'écran Amélie Etasse (alias Camille) par Purepeople en 2019 pour les 10 ans de Scènes de ménages, le comédien avait notamment évoqué le fait de passer une grande partie de son temps avec sa camarade de jeu plutôt qu'avec sa moitié. Il déclarait alors : "Je me suis fait larguer il y a un mois et demi." Des propos clamés avec humour, portant toujours la confusion sur son vrai statut amoureux...

À noter que Grégoire Bonnet a aussi récemment mis en boîte la fiction Le Mensonge, pour France 2 avec Daniel Auteuil. Un tournage avec l'immense acteur qui a fait de lui un homme "très heureux", a-t-il confié au magazine. Le comédien ne semble pas prêt à mettre la pédale douce côté carrière. Espérons pour lui que cela n'impactera pas trop sa vie personnelle.