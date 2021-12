Grichka Bogdanoff emporté par la Covid-19 : Igor est lui aussi hospitalisé !

Ce mardi 28 décembre 2021, la disparition de Grichka Bogdanoff (ou Bogdanov) a été annoncée. Le scientifique et essayiste est mort à l'âge de 72 ans à l'hôpital et entouré de ses proches. Le Monde vient de faire de nouvelles révélations sur les causes de sa mort.

Grichka Bogdanoff serait décédé après avoir contracté la Covid-19. Il avait été "hospitalisé le 15 décembre dans le service de réanimation de l'hôpital Georges-Pompidou", apprend-t-on. Et ce n'est pas tout, selon une source proche de l'entourage Bogdanoff, Igor a lui aussi été admis à l'hôpital le même jour et pour les mêmes raisons. Les deux frères n'étaient apparemment pas vaccinés contre la Covid-19. Le duo se montrait pourtant optimiste au début de la crise sanitaire, ne confiant aucune appréhension vis-à-vis du vaccin. "Un vaccin a été testé, des thérapies ont été mises au point pour pallier les effets secondaires du virus. On teste des antibiotiques. On s'en sortira", Igor se voulait-il rassurant lors d'une interview pour Ici Paris.

Rappelons que Grichka et Igor Bogdanoff ont sorti leur premier livre en 1976 : Clefs pour la science-fiction. Un ouvrage qui a reçu un très bon accueil et qui leur a ouvert les portes de l'audiovisuel. Ils commencent par animer une rubrique dans l'émission Bon appétit puis, ils tiennent une chronique sur la science-fiction dans l'émission d'Antenne 2, Un sur cinq. En 1979, ils sont à la tête de leur propre émission, Temps X, sur TF1 et ce jusqu'en 1987. C'est bien cette émission qui finit de les faire connaître du grand public. Au fil des années, les frères Bogdanoff sont ainsi tous deux devenus des figures populaires, jusqu'à obtenir une chronique scientifique dans Touche pas à mon poste en 2017 auprès de Cyril Hanouna. L'animateur a d'ailleurs été l'un des premiers à rendre hommage à Grichka en partageant un poignant message sur Twitter.