Mort de Grichka Bogdanoff - Cyril Hanouna effondré : "Je pense fort à Igor"

L'amitié entre Cyril Hanouna et les frères Bogdanoff remonte à plusieurs années. Les jumeaux à la transformation physique impressionnante avaient même décroché une chronique scientifique dans l'émission de l'animateur Touche pas à mon poste en 2017. Ils avaient alors pour objectif de tester des objets issus de nouvelles technologies. Le tout en combinaisons spatiales bien sûr !

Deux ans auparavant, en 2015, les Bogdanoff et Cyril Hanouna avaient également beaucoup fait parler en sortant... un single ! Intitulé Bogda Bogda Bogdanov, celui-ci avait cartonné et un clip complètement déjanté s'en était suivi. Sur les airs un peu électro, on y apercevait Cyril Hanouna ainsi que Igor et Grichka en accord sur une chorégraphie et entonnant les paroles : "Menton en haut, menton en bas, menton à gauche, menton à droite". Vêtus de combinaisons argentées rappelant l'époque Temps X, l'émission scientifique que les deux frères présentaient à leurs débuts, ils mettaient l'ambiance dans une boîte de nuit où Marc Lavoine se retrouvait notamment aux platines et Chris Marques sur le dance floor. Des images mémorables !