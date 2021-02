Igor et Grichka Bogdanov, leurs visages déformés : chirurgie ou maladie ? On en sait plus...

Maladie, chirurgie esthétique ou phénomène paranormal ? Depuis des temps innommables, le visage d'Igor et Grichka, les frères Bogdanov, fascine autant qu'il étonne. Et il est impossible de savoir de quoi résulte cette apparence peu commune : tous les ans, une nouvelle analyse tente de résoudre le mystère. Interrogé à ce propos à de multiples reprises, l'un des principaux intéressés avait apporté une réponse particulièrement... vaporeuse.

"Nous n'avons jamais eu recours à ce que l'on appelle la chirurgie, promettait Grichka Bogdanov en 2017 dans L'interview sans filtre de Télé Loisirs. Nous sommes, Igor et moi, des expé­­ri­­men­­ta­­teurs. Dans l'ex­­pé­­ri­­men­­ta­­tion, il y a un certain nombre de petits proto­­coles. Ce ne sont pas des ouver­­tu­­res... Mais ce sont des proto­­coles qui sont divers, dont on ne peut pas parler comme ça !" Ces technologies avancées citées par le scientifiques sont-elle réellement responsables ? D'après l'auteur du récent ouvrage Mystère Bogdanov - sorti chez l'Archipel le 30 janvier 2019 -, la réponse est non.

Maud Guillaumin, journaliste-documentariste et auteure de ce fameux livre, a travaillé plusieurs années sur cet énigmatique dossier. Elle a interrogé de nombreux proches des frères Bogdanov, qui ont accepté de donner les contacts de leurs amis et des membres de leur famille... mais pas de participer à ce projet. Alors que l'acromégalie - un trouble hormonal rare causé par une tumeur bénigne qui peut provoquer l'augmentation de la taille des pieds, des mains et une déformation du visage - a souvent été citée pour tenter de justifier leurs traits, il n'en serait tout simplement rien.

"L'acromégalie ? Je n'y crois pas, assure Jean-Paul Enthoven, ami et ancien éditeur des frères, dans ces pages. Ce qui est intéressant et ce qu'ils veulent nourrir, je crois, c'est bien l'idée de la métamorphose. Ils cherchent une forme de jeunesse éternelle et comme c'est impossible de se rajeunir sans se transformer, leur métamorphose est sans détour ! Et inquiétante pour le commun des mortels. Les gens préfèrent penser à une maladie qu'à une décision délibérée. Mais c'est faux." On dirait bien que ces deux-là emporteront leur secret, un jour, dans une nouvelle dimension...

Retrouvez Igor et Grichka Bogdanov le 5 février 2021 dans l'émission "Les duos mythiques de la télévision" sur France 3