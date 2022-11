Guillaume et Noémie (L'amour est dans le pré) : Après la séparation, le couple face à un nouveau coup dur

En participant à L'amour est dans le pré, Guillaume du Limousin espérait rencontrer la perle rare. Et bonne nouvelle pour le candidat, c'est ce qu'il s'est produit. Il file en effet toujours le parfait amour avec sa prétendante Noémie. Mais le 21 novembre 2022, il a annoncé une mauvaise nouvelle.

On peut dire qu'entre Guillaume et Noémie, c'était une évidence. Dès leur rencontre, une connexion s'est établie. Alors, même si Margot a été conviée sur son exploitation, il n'a vite eu d'yeux que pour sa rivale. Sur les conseils de Karine Le Marchand, le grand timide a vite ouvert son coeur à la jeune femme, afin de savoir si ses sentiments étaient réciproques. Fort heureusement, il n'est pas tombé de haut.

Très vite, les deux participants se sont en effet rapprochés. Et malgré quelques turbulences survenues lors de la venue de Guillaume chez sa belle, dans le Nord de la France, ils forment toujours un couple uni. "J'accepte le fait que ça lui prenne plus de temps pour exprimer les choses et pour pouvoir comprendre ses sentiments mais après il faut qu'il verbalise, je ne pourrais pas toujours être dans le don sans recevoir. S'il prend toute mon énergie et que moi je me retrouve à toujours attendre quelque chose, ce n'est pas sain", avait toutefois mis en garde la prétendante. Des mots entendus par le charmant brun.

Guillaume et Noémie "malades comme des bêtes"

Depuis, Guillaume a fait des efforts. Sans cela, Noémie n'aurait jamais accepté sa demande d'emménager ensemble. Un grand cap que les tourtereaux ont annoncé le 17 novembre dernier. En attendant d'enfin vivre sous le même toit, les deux candidats continuent à aller l'un chez l'autre en Corrèze ou à Lens. Et chaque séparation est un déchirement comme l'a confié l'agriculteur, le 20 novembre.

Comme si cela ne suffisait pas, Guillaume et Noémie ne sont pas au meilleur de leur forme depuis. "Je ne vais pas être trop actif cette semaine. Beaucoup de travail et en plus de ça je suis malade. Un petit début de grippe, angine et une otite mais tout va bien. Gros bisous. Je t'aime ma chérie tu me manques et qui est malade aussi", a écrit le jeune homme de 28 ans en légende d'une photo de sa chère et tendre et lui, en voiture. "Retour sur notre week-end mon amour. Bien trop court, mais tellement revitalisant même si aujourd'hui on est tous les deux couchés, malades comme des bêtes. Je t'aime et je te félicite pour tous ces efforts que tu fais qui te rendent un peu plus parfait chaque jour", a de son côté écrit sa compagne.