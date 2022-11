"Elle a dit 'oui' !" : Guillaume et Noemie (L'amour est dans le pré) annoncent une grande nouvelle !

Cette année dans L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand peut être heureuse d'avoir assisté aux coups de foudre de plusieurs candidats. Il y a eu celui entre l'agriculteur Guillaume et son prétendant Tom, lesquels sont toujours ensemble aujourd'hui. Alexandre a également trouvé chaussure à son pied avec Annaïg, dont il est inséparable depuis la fin du tournage et, enfin, Guillaume forme un couple heureux avec sa belle Noémie.

C'est complices et amoureux qu'ils s'étaient présentés au bilan pour faire le point sur leur aventure. L'occasion alors pour l'ex-prétendante de tout de même mettre en garde et bousculer un peu son chéri trop timide. "J'accepte le fait que ça lui prenne plus de temps pour exprimer les choses et pour pouvoir comprendre ses sentiments mais après il faut qu'il verbalise, je ne pourrais pas toujours être dans le don sans recevoir. S'il prend toute mon énergie et que moi je me retrouve à toujours attendre quelque chose, ce n'est pas sain", analysait-elle. Qu'à cela ne tienne, les tourtereaux se projetaient tout à fait vers un futur à deux avec des étapes concrètes à passer. "Avec son travail je sais qu'elle ne peut pas partir du jour au lendemain mais dans un an peut-être qu'elle sera chez moi", espérait d'ailleurs l'éleveur Guillaume, lequel confiait même rêver de fonder une famille et de se marier.

Un cadeau inoubliable

Il semblerait qu'ils aient attendu moins longtemps que prévu pour réaliser l'un de leurs projets ! En effet, en story Instagram dans la soirée de jeudi 17 novembre, Guillaume et Noémie ont annoncé une grande nouvelle : ils s'apprêtent à emménager ensemble. C'est le Limousin de 28 ans qui a fait sa demande à l'occasion de leurs retrouvailles, et ce de manière trop mignonne. Comme on le découvre sur les réseaux, il a fait confiance à une boutique de cadeaux personnalisés pour offrir à sa belle Ch'tite une boîte en bois où il était inscrit : "Veux-tu venir vivre chez moi ?". A l'intérieur, se trouvait les clefs de sa maison. Impossible alors pour Noémie de résister. "Elle a dit 'oui' !", s'est réjouit l'agriculteur. (Voir notre diaporama). Félicitations à eux !