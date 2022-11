Guillaume (L'amour est dans le pré) à nouveau séparé de Noémie, un "déchirement" pour l'agriculteur

L'amour est dans le pré a permis à plusieurs candidats de trouver le bonheur avec l'un(e) de leurs prétendant(e)s ou par la suite grâce à l'émission. Guillaume est toujours amoureux de Tom ou encore Jean a trouvé chaussure à son pied après sa rupture avec Laurence. Guillaume du Limousin peut aussi se targuer de ne plus être célibataire. Noémie et lui voient toujours la vie en rose. Mais ils n'ont pas caché que leur quotidien n'était pas toujours simple.

On peut dire que dès le départ, c'était une évidence pour l'éleveur de vaches allaitantes de 28 ans. Bien qu'il ait convié Margot chez lui, il avait une préférence pour Noémie. Très vite, sur les conseils de Karine Le Marchand, il lui a donc fait savoir qu'elle lui plaisait. Malgré quelques petites turbulences, c'est ensemble qu'ils ont fait leur arrivée au bilan face à la présentatrice de M6. "J'accepte le fait que ça lui prenne plus de temps pour exprimer les choses et pour pouvoir comprendre ses sentiments mais après il faut qu'il verbalise, je ne pourrais pas toujours être dans le don sans recevoir. S'il prend toute mon énergie et que moi je me retrouve à toujours attendre quelque chose, ce n'est pas sain", avait toutefois mis en garde la prétendante.

Une séparation difficile pour le couple

Depuis, tout semble se passer comme sur des roulettes. Les amoureux partagent de temps en temps leur quotidien sur les réseaux sociaux. L'occasion de découvrir qu'ils vont prochainement emménager ensemble. Mais en attendant, Noémie et Guillaume doivent accepter de vivre loin l'un de l'autre et ce n'est pas toujours simple. Ce week-end, l'agriculteur s'est rendu chez sa belle, à Lens (en région Hauts-de-France) pour passer de nouveaux moments précieux. Dimanche 20 novembre, il a donc dû retourner chez lui en Corrèze comme il l'a dévoilé en image en partageant une capture de son itinéraire. "Toujours un déchirement de la laisser. Je t'aime Noémie", peut-on lire en légende de la publication.

Espérons pour les tourtereaux que leur emménagement est prévu pour bientôt afin que ces séparations ne soient vite qu'un mauvais souvenir.