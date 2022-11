Jean (L'amour est dans le pré) plaqué par Laurence : il retrouve l'amour auprès d'une autre prétendante !

Cette année dans L'amour est dans le pré, Jean aura assurément marqué les esprits. Un passé touchant, un caractère bienveillant et l'envie de mettre fin à sa solitude douloureuse... L'agriculteur avait tout pour se faire apprécier des téléspectateurs. Ces derniers ont justement suivi avec attention son aventure sur M6, qu'il a vécue avec ses prétendantes Nathalie et Laurence. Au bout de quelques jours, c'est pour la deuxième qu'il finissait par craquer, allant jusqu'à l'embrasser langoureusement au cours d'une soirée dansante, sous les yeux de Nathalie.

Une fois seuls, Jean et Laurence ont entamé une belle relation et tout laissait penser que celle-ci allait durer. La candidate épinglée pour avoir fait un arrêt maladie se disait même prête à emménager chez celui qu'elle convoitait. Quelle ne fut alors pas la surprise lorsque Jean a débarqué seul au bilan pour débriefer avec Karine Le Marchand ! L'agriculteur a expliqué, la mine triste, que cela faisait trois semaines qu'il s'était séparé de Laurence sans trop s'y attendre. "Elle ne s'était pas rendu compte de la distance et du fait que sa famille allait lui manquer. En fait, elle n'avait jamais changé de département", a-t-il ajouté. Jean n'a cependant aucune amertume envers son ex : "Je ne lui en veux pas spécialement car je la comprends."

Je voulais une plus jeune !

Pour redonner espoir à Jean, et aux agriculteurs déçus en général, Karine Le Marchand et la production leur remettent les courriers qu'ils avaient écartés. L'éleveur bovin y aura finalement trouvé son bonheur. En effet, contacté par Télé Loisirs, il a révélé être tombé sur la perle rare. "Son courrier était tellement bien fait que c'était trop beau pour être vrai, je l'ai dit lors de l'enregistrement de l'émission, du coup je ne l'ai pas fait venir. Quand je suis rentré du bilan, au bout de quelques jours, je l'ai contactée. Et elle m'a répondu !", a-t-il rapporté. Fou d'elle, il a même accepté de revoir l'un de ses critères au départ très important. "Elle a 4 mois de plus que moi alors que je voulais une plus jeune !", a-t-il lâché en évoquant sa chérie qui est employée dans le restaurant d'une entreprise.

Du côté des audiences, l'ultime numéro de L'amour est dans le pré diffusé lundi soir a réuni 4,21 millions de téléspectateurs selon Puremédias, soit 18,4% des 4+ et 26,0% des FRDA-50 et encore 3,86 millions de personnes (21,4% du public et 27,2% des FRDA-50) devant la partie suivante.