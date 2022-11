L'amour est dans le pré : Rupture pour Jean et Laurence ! L'agriculteur, encore choqué, dévoile les raisons (SPOILER)

Mardi 8 novembre, ceux qui sont abonnés à Salto ont pu découvrir avant les téléspectateurs d'M6, la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré. Et quel choc, quelle déconvenue ! Jean et Laurence, les amoureux qui se bécotaient dans les rues de Rome dans le dernier épisode, ne sont plus ensemble.

C'est en effet seul que l'agriculteur, qui avait été recalé du casting de l'émission une première fois, s'est présenté face à Karine Le Marchand. Et comme il l'a confié, cette séparation est encore toute fraîche : "Il n'y a pas tellement longtemps, ça fait environ trois semaines." La mine triste, il explique ensuite qu'il ne "s'y attendait pas trop". L'animatrice n'a quant à elle pas caché sa surprise et sa déception.

Lorsque Jean s'était plongé quelques jours dans le quotidien de Laurence, tout le monde avait vu pu constater que l'idée de vivre loin de sa fille - Laurence élève seule ses enfants depuis la mort de son mari - ne serait pas chose évidente pour celle qui est au coeur d'un scandale dans sa ville. Face à Karine Le Marchand, l'homme qui avait aussi invité chez lui la mythique Nathalie, fan de Johnny Hallyday et de karaoké, confirme que c'est bien pour cette raison que Laurence a mis un terme à leur relation. "Elle ne s'était pas rendu compte de la distance et du fait que sa famille allait lui manquer. En fait, elle n'avait jamais changé de département", lance-t-il. Et de poursuivre, sans amertume : "Je ne m'y attendais pas mais je ne lui en veux pas spécialement car je la comprends." Comme il est gentil, Jean...

Le père de famille qui a connu des séparation douloureuses par le passé a "mis un peu plus d'une semaine" pour se remettre de cette rupture qui lui "a fait un choc". "Je ne voulais pas venir au bilan mais je me suis dit qu'il le fallait quand même", continue-t-il.

Concernant l'avenir, Jean espère qu'on lui écrira de nouveau et confie être tout de même heureux car grâce à l'émission, il fait de nouvelles rencontres, les personnes le reconnaissant étant bienveillants avec lui. Pas fermé à l'amour, il cherche une femme plutôt douce et gentille mais avec un peu de caractère quand même, âgée jusqu'à 60 ans et qui ne vit pas très loin de chez lui, dans les environs de Lyon.

Côté audiences, la première partie du bilan de L'amour est dans le pré diffusée hier soir a réuni 4,14 millions de téléspectateurs, soit 20,7% de part d'audience sur les 4 ans et plus et 29,1% sur la ménagère de moins de 50 ans. Un très bon score.