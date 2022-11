L'amour est dans le pré : "Mon but n'était pas de trouver des filles", un agriculteur fait une révélation inattendue

"On m'a dit que le casting était déjà complet", a confié Jean. Et oui, c'est bien le compagnon de Laurence - on saura lors du bilan si amour rime encore avec toujours pour eux -, actuellement au coeur d'un scandale, qui avait déjà tenté sa chance dans L'amour est dans le pré.

Et d'expliquer ensuite à nos confrères de Télé Loisirs, pourquoi l'aventure, deux ans plus tôt, n'a pas pu se faire avec lui. La directrice de casting lui a dit qu'il n'était visiblement pas prête à accueillir une femme dans sa vie. Ce qui apparemment est vrai. Le papa de trois enfants a en effet confirmé : "Je voulais séduire la chaîne d'abord. Mon but n'était pas de trouver des filles mais que la chaîne me prenne, j'étais concentré là-dessus."

La deuxième fois était donc la bonne pour le père de famille très discret. Lors de son aventure, Jean a décidé de partager son quotidien avec Nathalie, fan de Johnny Hallyday et de karaoké et Laurence, prétendante très timide. Avec la blonde aux cheveux courts ça a tourné court mais avec Laurence, l'histoire semble sérieuse.

Si Jean a donc pour particularité de ne pas avoir été retenu une première fois au casting de L'amour est dans le pré, Thierry, l'homme à l'expression devenue culte "coquin de sort", présent dans cette saison de l'émission de dating rural de M6, a lui eu la chance d'accueillir chez lui deux fois des prétendantes à sept ans d'intervalle. Malheureusement, cette année encore, il n'a pas trouvé l'amour ni avec Remedios ni avec Sylviane.

Mais comme il a été dévoilé, la production lui a remis de nouveaux courriers.. alors que justement il entame un rapprochement avec une nouvelle femme. Une dénommée Mireille qui lui avait écrit justement lors de son premier passage dans le programme. "Je suis allé à Avignon, on a fait connaissance et je lui ai dit : 'Je t'emmènerais bien à la ferme' et elle a dit oui. Une semaine après, je suis allé la chercher, elle a passé la nuit, on a mangé... puis je l'ai ramenée chez elle le lendemain. Mais il ne s'est rien passé !", a-t-il rapporté. Cependant, on sait qu'ils se sont déjà embrassés. Affaire à suivre donc...