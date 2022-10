Jean (L'amour est dans le pré) : Son aveu qui va encore plus faire enrager Nathalie

C'est l'un des candidats emblématiques de L'amour est dans le pré 2022 (M6). Jean, éleveur de vaches allaitantes de 58 ans en Auvergne-Rhône-Alpes est sans doute celui qui a fait le plus de buzz depuis le début de l'aventure. Son baiser langoureux avec Laurence et les tensions avec Nathalie ont passionné le public. Et cette dernière ne devrait pas apprécier la dernière révélation de l'agriculteur, au cours d'une interview pour Télé Loisirs (édition du 24 octobre).

A l'issue du speed-dating, Jean avait convié Nathalie et Laurence chez lui afin d'apprendre à mieux les connaître. Et très vite, c'est cette dernière qui s'est détachée malgré sa discrétion. Lors d'une guinguette, le candidat l'a donc embrassée... sous les yeux de sa rivale. Une fois de retour à la ferme, Nathalie a donc réglé ses comptes. "Tu m'as fait du mal, j'ai été très déçue de ton comportement envers moi, même si tu avais choisi Laurence, moi je ne suis pas de la mer**. Je commençais à avoir des choses pour toi. (...) Si je pouvais partir à pied là, je partirais. Ça me gave, j'ai trop le démon", s'est-elle indignée. Puis, elle a annoncé qu'elle avait fait le choix de partir, permettant ainsi aux tourtereaux de se rapprocher.

"Que dire de plus ? Je comprends ses reproches, je n'aurais pas dû, mais cela s'est fait si naturellement", a déclaré Jean lors d'une interview pour Télé Loisirs quand le sujet a été remis sur le tapis. Il a ensuite estimé s'être "bien débrouillé pour calmer le jeu". Le journaliste de nos confrères, qui a pu se rendre chez lui, a ensuite remarqué que le tableau en perles représentant un chemin de terre et des arbres sous un ciel d'automne offert par Nathalie n'était plus là. "Il n'y a pas longtemps qu'il n'est plus là. L'un de mes fils l'a récupéré", a donc avoué l'agriculteur. Un aveu qui ne devrait pas plaire à la principale intéressée.

Bien entendu, Jean n'a pas pu révéler s'il était encore en couple avec Laurence aujourd'hui. La prétendante - qui fait polémique à cause d'un arrêt maladie - n'était en tout cas pas chez lui lors de l'interview pour ne pas gâcher le suspense si tel est bien le cas.