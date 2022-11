Thierry (L'amour est dans le pré) : Nouvelle femme dans sa vie, une prétendante qui avait déjà tenté sa chance (SPOILER)

Cette année, pour la première fois dans l'histoire L'amour est dans le pré, la production a fait revenir l'un de ses anciens candidats. Il s'agit de Thierry, qui avait participé une première fois il y a sept ans. À l'époque, il avait fini le coeur brisé à cause d'Annick qui s'était jouée de lui. Alors, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé, Thierry avait décidé de ne pas se concentrer sur le physique de ses nouvelles prétendantes et refusait de recevoir des photos d'elles.

Lors des speed-datings, il découvrait et craquait alors pour Rémédios et Sylviane, avec une préférence pour cette dernière. Lors du séjour à la ferme, cette préférence s'est confirmée au grand dam de Rémé. Malheureusement, les sentiments de Sylviane n'étaient pas réciproques. "Moi, je rêve de partager du temps. Ça fait quelques années que je suis seule parce que j'ai beaucoup bossé et maintenant que je suis à la retraite, j'aspire à quelque chose de tranquille", avait-elle expliqué, notamment refroidie par la maison de Thierry qui est en construction depuis vingt-six ans. Un projet qu'il mène en parallèle de son activité déjà prenante d'agriculteur. C'est donc définitivement terminé entre Thierry et Sylviane mais Karine Le Marchand réservait une surprise de taille à son candidat favori, à savoir un nouveau lot de courriers !

J'en ai appelé deux ou trois...

Alors, l'un de ces courriers a-t-il fait son petit effet ? Dans le prochain épisode de L'amour est dans le pré attendu le 7 novembre prochain, mais déjà disponible sur la plateforme Salto, Thierry a fait le point sur sa situation auprès de Karine Le Marchand. "J'en ai appelé deux ou trois, mais quand on a creusé c'était pas ça", a-t-il d'abord annoncé, précisant ensuite être malgré tout "dans quelque chose". En effet, Thierry a renoué contact avec une personne qui lui avait déjà écrit il y a sept ans, une certaine Mireille, ancienne factrice à la retraite qui réside dans le Vaucluse non loin de chez lui. "Je suis allé à Avignon, on a fait connaissance et je lui ai dit : 'Je t'emmènerais bien à la ferme' et elle a dit oui. Une semaine après, je suis allé la chercher, elle a passé la nuit, on a mangé... puis je l'ai ramené chez elle le lendemain. Mais il ne s'est rien passé !", a-t-il rapporté, assurant l'avoir tout de même "déjà embrassé". "Mais embrasser, c'est pas coucher !", a-t-il souligné. Une distinction importante pour le "coquin de sort" car, une fois cette étape franchie, il serait prêt à "s'engager".

Thierry espère bien continuer de fréquenter Mireille, avec laquelle il se projette déjà. "Quelqu'un de gentil, je l'ai trouvé", s'est-il réjouit, faisant la promesse à Karine Le Marchand de la lui présenter "vite".