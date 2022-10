Guillaume Genton "lâchement abandonné" par son ex-fiancée : les détails de son mariage avorté

Est-ce à cause de cette histoire que Guillaume Genton a la phobie du mariage ? Le 17 octobre dernier, il avait en effet confié : "C'est ma phobie de me marier. Il faut que je me réconcilie avec le mariage. C'est ma grande phobie." Peut-être l'élue de son coeur réussira-t-elle à le faire changer d'avis. Pour ceux qui l'ignoraient, le chroniqueur de TPMP est en couple. Et à l'occasion d'une interview pour Technikart, il avait évoqué le sujet lorsque l'image de dragueur qu'il avait dans l'émission de Cyril Hanouna a été évoquée. "C'est le vrai moi, mais de ma vie d'avant. Aujourd'hui, j'ai changé, je me suis rangé, je suis en couple, j'ai une copine et ça se passe très bien, merci. Après, je ferai toujours des blagues à l'antenne comme je pourrais en faire avec mes amis...", expliquait-il.