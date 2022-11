Guillermo Guiz : Son ex est une célèbre Miss météo de TF1, une information dévoilée en direct à la télé

Ghosté comme une vieille chaussette, Guillermo Guiz avait raconté son histoire amoureuse avec une ancienne Miss Météo de TF1 dans l'émission Salut les Terriens ! diffusée le 4 mars 2017 sur C8. Alors qu'il pensait avoir peut-être trouvé la femme de sa vie, l'humoriste belge s'est vite rendu compte que ses sentiments n'étaient pas partagés. Du jour au lendemain, le jeune homme n'a ainsi eu plus aucune nouvelle de celle avec qui il partageait sa vie : Tatiana Silva.

Plus de réponses aux textos ni aux appels, le beau brun a été littéralement snobé par la jolie brune (qui est également une ex de Stromae). Toujours avide de potins quand il s'agit de relations amoureuses, Thierry Ardisson n'avait évidemment pas pu s'empêcher d'évoquer cette histoire à l'issue tragique. "En parlant de Stromae [musique utilisée pour lancer l'interview, NDLR] vous avez été avec son ex", avait-il lancé à son invité, "À l'heure où je vous parle c'est un peu compliqué. Passons à une autre question", avait alors répondu Guillermo Guiz, gêné par les propos de l'animateur.

Inch'Allah !

Questionné sur la cause de leur rupture par Laurent Baffie, l'humoriste avait ajouté, un brin agacé : "Si elle vous appelle pour vous dire pourquoi à vous, qu'elle me le dise aussi !". Un peu amer, Guillermo Guiz avait ensuite reproché (de manière très directe) l'évocation de sa relation avec Tatiana Silva pendant l'émission. Des questions que le jeune homme n'avait pas du tout digérées : "Tout allait bien jusqu'à ce que vous me fassiez un coup de p**** [en référence au moment où sa relation avec Tatiana Silva a été abordée, NDLR].

N'ayant pas conscience d'avoir peut-être un tantinet blessé son invité, Thierry Ardisson avait alors tenté de calmer les choses et même d'aider à une éventuelle réconciliation entre les ex : "Tatiana est à Paris, vous êtes à Paris. Tatiana, si tu nous regardes, tout peut recommencer". "Inch'Allah", avait conclu l'humoriste. Une invitation qui n'avait malheureusement pas été entendue par l'ancienne Miss Belgique 2005.

Discrète sur sa vie privée, Tatiana Silva entretiendrait désormais une relation avec un médecin depuis l'automne 2017. De son côté, Guillermo Guiz n'a pas officialisé d'histoire d'amour. "J'ai peut-être perdu mon insouciance amoureuse, ce qui est nécessaire à la formation d'une belle histoire", avait-il d'ailleurs confié à Gael en janvier 2020.