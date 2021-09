Léa Salamé se lâche avec Guillermo Guiz : il balance sur leur drôle de rencontre alcoolisée

Depuis la rentrée d'On est en direct, Laurent Ruquier est accompagné de Léa Salamé. Cette dernière a été recrutée en qualité de co-animatrice pour la deuxième saison du programme de France 2, dans l'idée de le rendre plus politique à l'approche des élections présidentielles. Mais Léa Salamé sait aussi très bien se débrouiller lorsqu'elle reçoit des invités d'autres horizons.

Samedi 25 septembre, elle était notamment chargée d'interviewer Guillermo Guiz, l'humoriste belge en plein essor, qui venait défendre son nouveau spectacle. Un spectacle que la journaliste est allée voir et pour lequel elle n'a pas manqué d'éloges, relevant surtout les nombreuses références au "cul" qu'il contenait. Une remarque qui a rappelé une drôle d'anecdote à Guillermo Guiz.

"J'étais un peu gêné de vous voir dans la salle honnêtement... Vous n'avez pas l'air comme ça...", lui a-t-il adressé. Et pour lui d'étayer ses propos en révélant ses tous premiers échanges avec Léa Salamé pour le moins étonnants. "Quand je suis arrivé (sur le plateau d'On est en direct, ndlr), vous m'avez dit 'bois de l'alcool'. Et elle m'a dit, 'le spectacle est bien mais il paraît que t'as un balai dans le cul'", a-t-il déclaré suscitant alors le fou rire de la principale intéressée. "Je ne la connais de nul part, c'est la première fois que je la rencontre et elle me dit ça !", a-t-il ajouté encore surpris.

Et pour Léa Salamé de confirmer : "C'est vrai que je lui ai dit ça, mais c'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait le détendre, donc je lui ai conseillé de boire de l'alcool". Qu'elle se rassure, la compagne de Raphaël Glucksmann n'est pas la seule à lui avoir proposé un petit verre avant l'émission. "C'est fou ! On pousse à l'alcool dans cette émission ! Et non seulement elle me dit ça mais trois minutes après, je le vois lui (Laurent Ruquier, ndlr) et il me dit pareil !", a rapporté Guillermo Guiz avec humour. Une drôle de séquence à retrouver dans notre diaporama !

Du côté des audiences, On est en direct a rassemblé 730 000 téléspectateurs, soit 11.4% de l'ensemble du public pour ce nouveau numéro.