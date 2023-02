Guy Lagache et Émilie Therond : Photos de leur magnifique fille Rose, qui vit si loin d'eux

Guy Lagache célèbre ses 57 ans, ce jeudi 9 février. L'occasion d'évoquer sa fille Rose, née dans les années 2000 de son union avec la réalisatrice et fille d'un ancien rédacteur en chef et directeur de la rédaction de Paris Match Emilie Thérond (le couple a également une autre fille prénommée Romy). Il s'agit d'une jeune blonde, qui semble être physiquement un parfait mélange de ses parents. Elle n'hésite pas à poster régulièrement des photos d'elle sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 1300 followers.

Et à en croire ses publications, elle semble très intéressée par la mode et les voyages. Malgré son jeune âge, elle a déjà exploré un certain nombre de pays et de destinations, comme la Californie, la Toscane, Budapest ou encore Marrakech. Elle semble également très bien connaître Montréal, car, comme l'indique sa bio, elle étudie à l'Université Concordia, qui est située au coeur de la ville canadienne. Une école visiblement très bien réputée, puisqu'elle serait, d'après le site de l'établissement, la mieux classée en Amérique du Nord pour les moins de 50 ans.