Gwendal Peizerat : La nouvelle vie très surprenante de l'ancienne star du patinage

Ils sont peu à pouvoir se targuer d'avoir remporté une médaille d'or olympique en patinage artistique en France et Gwendal Peizerat fait partie de ceux-là. En 2002, lors des Jeux olympiques de Salt Lake City aux États-Unis, il termine à la première place en danse sur glace avec sa partenaire de l'époque, Marina Anissina. Une consécration pour le beau blond âgé de 50 ans aujourd'hui, qui inscrit son nom en lettres d'or dans le grand livre du sport français. Un titre en forme de consécration suprême puisqu'il prendra sa retraite cette même année, se tournant vers d'autres objectifs de vie. Après être entré en politique au début des années 2010, on le retrouve dans plusieurs émissions télévisées.

L'ancien patineur a notamment participé à Koh Lanta en 2010 lors de l'édition Le choc des héros qui a réuni Frank Leboeuf ou encore Taïg Khris. Quelques années plus tard, on le retrouve sur M6 cette fois-ci, dans le programme Ice Show auquel il participe en tant que coach. Enfin, en 2018, on le retrouve au casting de The Island Célébrités, une émission pour laquelle il a touché un très joli chèque. Si toutes ces activités l'ont bien occupé durant toutes ces années, Gwendal Peizerat est avant tout un amoureux de musique et depuis plusieurs années maintenant, il s'est lancé dans la chanson. Tout commence en 2014 lorsqu'il sort son premier titre avant de poursuivre de plus belle jusqu'à la sortie d'un album intitulé Quand elle me... en 2018.

Avec un mélange de pop et de reggae, Gwendal Peizerat a su trouver son style

Aujourd'hui, l'ancienne star du patinage artistique est un chanteur accompli qui va de concerts en festivals pour s'y produire sur scène. Toujours sous le même nom, il a depuis sorti un second album Anticigale et espère bien continuer dans sa voie encore longtemps. "Sans se cantonner à un style particulier, Gwendal offre des textes personnels, sensibles, parfois même engagés, mais toujours divertissants", résume Gwendal Peizerat sur son site officiel pour décrire son style musical, avant de conclure : "L'album propose des genres musicaux variés, illustrant tout en nuances sa palette musicale, au détour de sons pop, reggae, et une touche de world music."