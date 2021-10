Hafsa (L'amour est dans le pré) déçue par Natacha : son "coup de couteau" en off

Tous les coups sont parfois permis dans L'amour est dans le pré pour séduire l'élu(e) de son coeur. Chez Hervé par exemple, Vanessa et Stéphanie ne se faisaient pas de cadeaux pour bien faire comprendre à l'agriculteur qu'elles n'étaient pas là pour plaisanter. Chez Vincent le Provençal en revanche, l'ambiance était beaucoup moins tendue, en surface du moins.

A la suite de l'étape du speed dating, l'éducateur équestre de 40 ans a fait venir Hafsa (une esthéticienne de 34 ans) et Natacha (une téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie de 26 ans). Et pas une fois les deux femmes ne se sont disputées lors du tournage. La plus jeune des prétendantes a malgré tout parfois critiqué sa rivale dans son dos, sur l'une de ses tenues pour sortir par exemple ou son comportement. Des images découvertes qu'une fois l'émission diffusée. Lors d'une session de questions/réponses organisée le 28 octobre 2021, sur Instagram, la belle Marocaine n'a donc pas caché sa déception.

Un internaute lui a fait savoir qu'il avait l'impression que Natacha ne l'aimait pas, alors qu'elle a été gentille jusqu'à son départ. "Ah ça je l'ai découvert après qu'elle a fait des réflexions. Moi je m'entendais bien avec elle, donc aucune réflexion de ma part. Je suis entière, je ne mets pas de coup de couteau dans le dos des gens. Quand j'ai un truc à leur dire, c'est en face. Après je ne le nie pas, elle a été gentille pendant notre cohabitation", a donc répondu Hafsa.

A une autre personne, l'ancienne prétendante de Vincent a ajouté qu'elle "avait vraiment une relation de paix" avec Natacha. "Un peu déçue. Moi je n'ai jamais voulu faire de réflexions, même quand il y avait de quoi. Ca ne sert à rien", a-t-elle ajouté. Sans surprise, les deux femmes ne sont donc plus en contact depuis la fin de l'aventure.