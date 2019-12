Hapsatou Sy assume ses kilos de grossesse : "C'est mon ventre du bonheur"

Devenue maman d'un petit garçon prénommé Isaac le 17 novembre 2019, Hapsatou Sy est replongée dans les couches et les nuits un peu courtes. Avec son compagnon Vincent Cerruti, ils avaient déjà accueilli la petite Abbie, en septembre 2016. Le 14 décembre 2019, l'ancienne animatrice a partagé un souvenir des premiers mois de sa fille : ses rondeurs post-grossesse.

On pouvait alors découvrir une photo d'elle en combinaison moulante, avec quelques petites rondeurs, comme toute femme en aurait après avoir accouché. "Je suis tombée sur cette photo et je me suis dit que j'allais la publier. Je venais d'accoucher plus de 3 mois avant de ma petite Abbie et j'avais encore du ventre. Alors je voulais dire que oui, c'est beaucoup plus normal d'avoir du ventre plusieurs mois après avoir donné la vie que d'être plate et sculptée", explique-t-elle, évoquant les mauvais côtés des réseaux sociaux.

"Les réseaux sociaux déforment la réalité, la normalité et fragilisent les femmes qui pensent qu'elles ne sont pas comme les autres parce qu'elles ont du ventre. Je vous publierai dans les prochains jours mon ventre actuel. On dirait que je n'ai pas accouché. Je ne me prive de rien, je mange et je profite de ce bonheur sans avoir l'obsession de présenter un corps parfait. J'attendrai avant de remettre mes robes et je m'en fiche. J'ai du ventre et c'est mon ventre du bonheur. Je prends soin de moi et je vis !", poursuit Hapsatou Sy. Un message applaudi par près de 10 000 personnes, dont Élodie Gossuin et Cathy Guetta.