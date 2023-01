Hapsatou Sy : Victoire en demi-teinte contre Eric Zemmour, l'ex-chroniqueuse "fière" malgré tout

Le procès a enfin rendu son verdict : quatre ans après avoir qualifié le prénom d'Hapsatou Sy "d'insulte à la France" sur le plateau des Terriens du Dimanche ! de C8, Eric Zemmour a été condamné ce jeudi 12 janvier pour "injure raciste". Et celui qui a 8 procès en cours en 2023 devra verser 4000 euros à la jeune femme, ainsi que 3000 de dommages et intérêts, et 2000 de frais d'avocats.

Une condamnation contre laquelle le polémiste a déjà annoncé faire appel. Pourtant la somme est bien moins élevée qu'attendue : le parquet avait en effet requis 20 000 euros d'amende pour cette phrase qui avait choqué de nombreux internautes, bien qu'il n'ait finalement pas été diffusé à la télévision.

Car personne n'a oublié leur violent affrontement verbal, enregistré le 13 septembre 2018 : invités de la même émission des Terriens du Dimanche ! en 2018, Hapsatou Sy et Eric Zemmour s'étaient d'abord écharpés sur les prénoms d'origine française ou étrangère à donner aux enfants de famille issues de l'immigration. Avant que l'échange, particulièrement tendu, ne dérape.

Rappelant son prénom au polémiste, la jeune femme s'était entendue dire : "Votre mère a eu tort". Une réponse qui l'avait fait bondir : "Et vous voudriez que je m'appelle comment ?". "Corinne", avait alors répondu Eric Zemmour. Furieuse, Hapsatou Sy avait alors répondu : "Ce que vous venez de dire est une insulte à la France", avant que le sexagénaire n'en rajoute une couche avec une réflexion très déplacée : "Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France."

"Une grande fierté"

Une phrase qui lui a valu cette condamnation mais qui n'a pas été diffusée : craignant une polémique trop grande et un procès, la chaîne avait décidé de couper la séquence. Heureusement, une maquilleuse avait décidé de filmer l'échange, une vidéo dont Hapsatou Sy a pu se servir pour attaquer le polémiste en justice.

Et sa réaction à sa victoire n'a pas tardé : dans un tweet, la femme de Vincent Cerutti a salué la décision du tribunal. "C'est une grande fierté d'avoir tenu bon pendant toutes ces années et d'avoir pu faire condamner Éric Zemmour pour injure à caractère raciste. Mon prénom est mon identité, mes origines sont ma force, et derrière moi, j'espère que beaucoup d'autres français se sentiront libérés de savoir que nous devons être respectés dans ce que nous sommes", a-t-elle écrit.