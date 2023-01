Diaporama : Hapsatou Sy : Victoire en demi-teinte contre Eric Zemmour, l'ex-chroniqueuse "fière" malgré tout

Hapsatou Sy et son compagnon Vincent Cerutti - Procès contre E.Zemmour pour "injure raciale" envers Hapsatou Sy au tribunal correctionnel de Paris. © Jonathan Rebboah / Bestilmage © BestImage, Jonathan Rebboah

Hapsatou Sy et son compagnon Vincent Cerutti - Procès contre E.Zemmour pour "injure raciale" envers Hapsatou Sy au tribunal correctionnel de Paris, le 4 novembre 2022. © Jonathan Rebboah / Bestilmage © BestImage, Jonathan Rebboah

Vincent Cerutti et sa compagne Hapsatou Sy lors du photocall lors de la 45ème cérémonie des César à la salle Pleyel à Paris le 28 février 2020 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, Dominique Jacovides / Olivier Borde

Hapsatou Sy et son compagnon Vincent Cerutti - Procès contre E.Zemmour pour "injure raciale" envers Hapsatou Sy au tribunal correctionnel de Paris, le 4 novembre 2022. © Jonathan Rebboah / Bestilmage © BestImage, Jonathan Rebboah

8 / 18