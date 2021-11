Hapsatou Sy visée par une plainte de Thierry Ardisson : elle perd son procès

Dans son livre Made in France (ed. Hugo Publishing), Hapsatou Sy dénonçait la complaisance de Thierry Ardisson face aux propos polémiques du décrié Eric Zemmour. Elle détaillait les failles éthiques de l'animateur et ses méthodes. Le présentateur avait en retour déposé plainte pour "diffamation publique". Un procès qu'il a remporté, comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux le samedi 6 novembre 2021. Cette nouvelle intervient à deux jours de la diffusion d'une séquence jamais vue d'une émission de 2018 par Complément d'enquête (France 2).

Dans cet extrait de Salut les Terriens (Canal), on y voit Eric Zemmour tenir des propos condamnables et proposer à Hapsatou Sy de changer son prénom pour "Corinne". S'en suivait alors un débat entre la chroniqueuse et femme d'affaires, qui avouait, sous le choc, que c'était la chose la plus humiliante qu'on lui avait dite. Face à l'inaction de Thierry Ardisson, Hapsatou Sy insiste sur la gravité des propos tenus durant l'émission et exprime son souhait de porter plainte. "Tu peux rire, pouffer de rire, faire ce que tu veux. Tu sais très bien que je vais te dire ce que je pense. Je te le dis, je vais déposer plainte!", lance-t-elle.

"Dépose plainte, ça fera du buzz sur Internet, ça m'arrange ! Ce sera sur Morandini, ça m'arrange ! Ça fera des titres dans toute la presse télé, et moi, ça m'arrange", lui a répondu Thierry Ardisson. Sûrement pas de quoi faire redescendre la colère de Hapsatou Sy. Lors de la promotion de son livre en 2019, elle avait déclaré sur C à vous : "Je les mets ensemble dans le même sac parce que le combat d'Eric Zemmour est devenu celui de Thierry Ardisson. Quand ils sont là, tous les deux ensemble, à se battre contre moi, je pense que la société a perdu et qu'elle a laissé faire ce qui est inacceptable c'est-à-dire exclure un enfant de la République".

Stéphane Simon, co-producteur de l'émission de Thierry Ardisson avait alors répondu aux faits rapportés dans le livre de Hapsatou Sy, dans Closer : "Pour nous, ce livre est un tissu de conneries destiné uniquement à attirer l'attention sur son auteur. On ne rentrera pas dans la polémique, mais en revanche nous allons le transmettre à nos avocats qui vont se régaler".

Hapsatou Sy avait bien déposé plainte contre le vrai/faux candidat à la présidentielle Eric Zemmour. Le procès doit s'ouvrir en septembre 2022.