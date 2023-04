Harry et Meghan bientôt divorcés ? Une troublante prédiction sur leur mariage refait surface

Le monde aurait misé sur Chelsy Davy ou Cressida Bonas à l'époque pour accompagner le prince Harry jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est finalement Meghan Markle qui a obtenu gain de cause et a eu l'honneur d'épouser son prince le 19 mai 2018. L'ancienne actrice de Suits partait de loin et personne n'aurait imaginé que la reine Elizabeth II approuve une telle relation. Afro-américaine, actrice et divorcée, Meghan Markle ne remplissait que peu de critères jusqu'alors acceptés par la monarchie britannique. Mais par amour pour son petit-fils, la Souveraine a cédé.

Près de quatre ans de mariage plus tard et deux beaux enfants (Archie, 4 ans le 6 mai, et Lilibet, 1 an), Meghan Markle et le prince Harry semblent toujours aussi amoureux et soudés. C'est en tout cas main dans la main qu'ils avancent sur la route des révélations et des confessions choc concernant la famille royale depuis leur départ des rangs actifs de la Couronne. Mais pour Tom Bower, auteur de La Revanche publié le 15 mars dernier aux éditions Hachette, le mariage ne va pas durer encore très longtemps.

Dans un entretien exclusif accordé à Gala, il ne donnait même que quelques années aux Sussex avant l'annonce d'un divorce : "Je pense que [Meghan] va rester avec lui, mais (...) tout le monde pense que d'ici trois ans, ils seront séparés." Toujours d'après lui, Meghan Markle va finir par se lasser de cette vie de duchesse : "Je pense que Meghan n'est pas une femme attirante pour un milliardaire américain. Je veux dire, elle a la quarantaine, elle a deux enfants. La question est : Est-ce qu'elle va s'ennuyer ?" Si pour l'instant, la question ne se pose pas, ce ne serait a priori plus qu'une question de temps.

Harry de retour au sein de la famille royale ?

Si un tel dénouement venait à se produire, le prince Harry devrait faire son grand retour au sein de la monarchie et renouer les liens jusqu'alors distendus avec le clan Windsor. C'est ce que Marc Roche, également auteur du livre Les Borgia à Buckingham (publié aux éditions Albin Michel) déclarait l'année dernière : "Seul, le prince Harry sera accueilli les bras ouverts, il retrouvera son titre, ses fonctions dans l'armée etc. Ce divorce, c'est l'espoir ici, au Royaume-Uni."

Les Britanniques ne vont pas tarder à avoir un avant-goût de ce come-back. Le 6 mai prochain, date du couronnement du roi Charles III, le prince Harry sera de retour à Londres pour assister à la cérémonie. Mais pas de Meghan Markle à ses côtés, la duchesse de Sussex préférant rester auprès de ses enfants, Archie fêtant son 4ème anniversaire le même jour...