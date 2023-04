Meghan Markle : Kate Middleton responsable de son absence au couronnement ? Mise en garde cinglante

Kate Middleton a fait preuve de beaucoup de patience envers Meghan Markle. Passée elle aussi par le statut délicat de pièce rapportée au sein de la famille royale, elle a connu l'amour et le désamour des médias jusqu'à finir par être entièrement adoptée par le clan et considérée comme l'un de ses membres à part entière. Un honneur auquel Meghan Markle n'a pas eu droit selon ses dires dans les diverses interviews données au cours des dernières années et dans le documentaire Harry et Meghan qu'ils ont produit pour la plateforme Netflix.

Difficile de ne pas imaginer Kate Middleton ne pas lui tendre la main dans de telles circonstances après être, elle aussi, passée par là. Pourtant, Meghan Markle ne semble pas appuyer une telle version. Elle affirme même que la duchesse de Cambridge l'a fait pleurer quelques jours avant son mariage. Outre ses accusations, les attaques envers William ne lui ont pas plu non plus, réduisant à néant la volonté de Kate d'arrondir les angles avec les Sussex.

Les limites étant franchies, la princesse de Galles aurait choisi de ne plus faire de cadeaux à Meghan Markle. Raison pour laquelle d'après des sources à Page Six, elle aurait mis en garde l'ex-actrice de Suits en lui indiquant que si elle venait au couronnement, elle était priée d'aller "s'asseoir loin des premiers rangs au sein de l'abbaye." Consciente de l'accueil qui l'attendait, Meghan aurait donc préféré décliner l'invitation tout simplement.

La promesse d'un "accueil glacial"

Les membres du clan n'ont pourtant pas fait semblant. Depuis le départ, les Sussex étaient mis en garde et savaient qu'un "accueil glacial" les attendraient s'ils venaient à être présents lors du couronnement de Charles III. Harry et Meghan ont donc jugé plus judicieux que seul le prince s'y rende. Ils auraient même considéré la présence de Meghan comme hypocrite après toutes les révélations qu'ils ont faites sur la famille royale. C'est donc seul qu'Harry affrontera la tempête avant de rejoindre son clan en Californie.