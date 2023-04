Couronnement de Charles III : Meghan Markle grande absente, sa raison catégorique dévoilée

L'annonce a été faite ce mercredi 12 avril en fin de journée. Le peuple britannique, tout comme les membres de la famille royale sans doute, était pendu aux lèvres de Meghan Markle et du prince Harry. La raison ? Le couple Sussex, convié au couronnement du roi Charles III prévu le 6 mai, devait confirmer sa venue ou non à l'événement. Le suspens était encore entier jusqu'à ce que le palais de Buckingham ne dévoile enfin leur réponse : "Le palais de Buckingham est heureux de confirmer la présence du duc de Sussex à la messe du couronnement attendu à l'abbaye de Westminster le 6 mai" pouvait-on lire dans un communiqué.

Mais tous ceux qui pensaient avoir la chance de revoir son épouse Meghan Markle à ses côtés ont dû être bien déçus. L'ancienne actrice de 41 ans ne fera pas partie du voyage, ses enfants Archie, bientôt 4 ans et Lilibet, 1 an non plus : "La duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet." Meghan Markle s'occupera donc des enfants et particulièrement de son fils qui fêtera le même jour ses 4 ans, événement qu'elle ne voulait surtout pas louper d'après une source à Page Six. Une célébration qui surviendra au moment même où son mari, le prince Harry, gérera une situation de crise sans précédent avec les membres du clan Windsor.

Un rendez-vous très attendu

Si le côté historique du couronnement (un tel événement n'a pas eu lieu depuis celui de la reine Elizabeth II en 1953) a déjà de quoi faire trépigner d'impatience les fans de la royauté britannique, imaginer l'impact qu'aura la rencontre entre les Sussex et le reste de la famille royale rendait les fans encore plus impatients. D'autant plus que du côté des Windsor, on annonçait un "accueil glacial" pour le couple après les révélations qu'il a faites.

C'est bien simple. Depuis la mort de la reine Elizabeth II et leur venue sur le sol britannique pour les funérailles, Meghan Markle et le prince Harry n'ont cessé de tirer à boulets rouges sur les membres du clan. Le prince Harry n'y est pas allé de main morte et s'en est même pris violemment à sa belle-soeur Kate Middleton et à son frère William, avec qui des discussions se seraient terminées dans la violence. Espérons pour les deux frères que le couronnement ne se termine pas en bain de sang...