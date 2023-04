Diaporama : Couronnement de Charles III : Meghan Markle grande absente, sa raison catégorique dévoilée

1 / 18 Couronnement de Charles III : Meghan Markle grande absente, on a l'explication

5 / 18 " Le palais de Buckingham est heureux de confirmer la présence du duc de Sussex à la messe du couronnement attendu à l'abbaye de Westminster le 6 mai " Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 18 Pendant qu'Harry sera au front, Meghan Markle restera en Californie pour s'occuper de leurs deux enfants, Archie, bientôt 4 ans et Lilibet, 1 an Meghan Markle la duchesse de Sussex enceinte et le prince Harry, duc de Sussex, assistent à une activité jeunesse le Jour du Commonwealth à la Maison du Canada le 11 mars 2019 à Londres © BestImage, EXPRESS SYNDICATION / BESTIMAGE

7 / 18 La duchesse de Sussex n'aurait voulu pour rien au monde rater l'anniversaire de son fils aîné qui a lieu le même jour Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, arrivent à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

