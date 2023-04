Charles et Camilla : Le prince George star du couronnement, Archie et Lilibet sur la touche ?

Pas de mariage en vue pour la famille royale cette année. A part celui d'Amelia, la nièce de Lady Diana, les unions ne sont pas les principaux heureux événements qui rythmeront le clan des Windsor en 2023. Le premier gros événement en date concerne le roi Charles III. Ce dernier, monté sur le trône le 8 septembre dernier à la mort de sa mère Elizabeth II, sera officiellement couronné le 6 mai prochain au côté de son épouse, la reine Camilla Parker-Bowles, sous les regards d'un grand nombre d'invités et des membres de la famille royale.

Plus l'échéance se rapproche, plus le palais de Buckingham dévoile les informations du jour J. Si l'on sait d'ores et déjà que le couronnement de Charles III sera évidemment bien plus moderne en termes de dress code que celui de sa maman en 1953, pour le reste, des zones d'ombre persistent. Mais le service presse de la famille en a dit plus sur les rôles que joueront certains des petits-enfants de Charles et Camilla. Le prince George, qui deviendra roi après son père le prince William, sera l'un des huit pages d'honneur de la cérémonie, au côté de trois des petits-enfants de Camilla Parker-Bowles (Gus, Louis et Freddy) qui avait imposé la présence et l'implication de sa famille dans le couronnement auprès de Charles.

Pas de Sussex au programme

Si George sera a priori le seul des enfants de Kate et William à avoir un vrai rôle dans le couronnement, la princesse Charlotte, 7 ans et le petit Louis, 4 ans, devraient patienter sagement (ou pas) au côté de leurs parents en attendant de prendre place à bord d'un véhicule du cortège royal pour se rendre au palais de Buckingham. Seront-ils suivis par leurs cousins Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an ? Rien n'est moins sûr puisque la présence de Meghan Markle et du prince Harry n'a toujours pas été confirmée. Pourtant, comme l'indiquait l'invitation, une réponse était souhaitée avant le lundi 3 avril. Le couple aurait donc a priori donné sa réponse sans que cette dernière n'ait été rendue publique. On est prêt à parier qu'il faudra attendre le jour J pour en avoir le coeur net.