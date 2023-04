Diaporama : Charles et Camilla : Le prince George star du couronnement, Archie et Lilibet sur la touche ?

1 / 22 Charles et Camilla : Le prince George star du couronnement, Archie et Lilibet sur la touche ?

2 / 22 Le rôle du prince George au couronnement de son grand-père Charles III est enfin connu Le roi Charles III d'Angleterre, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, le prince George de Galles, le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk, Royaume Uni. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

3 / 22 Le futur roi d'Angleterre, 9 ans, sera l'un des huit pages d'honneur de Charles III lors de l'événement fixé le 6 mai prochain La princesse Charlotte de Galles et le prince George de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022/. © Photoshot/Panoramic/Bestimage © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

4 / 22 Il partagera ce rôle avec d'autres enfants de la famille, dont 3 des petits-enfants de Camilla Parker-Bowles : Gus, Louis et Freddy Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles - Procession du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre de Wesminster Hall où il était exposé au public, jusqu'à l'Abbaye de Westminster. Le cercueil est installé sur l'affût du canon, puis tiré par 142 marins de la Royal Navy à l'aide de cordages, dans la plus pure tradition de la monarchie britannique. Cette tradition remonte aux funérailles d'Etat de la reine Victoria en février 1901. Londres, le 19 septembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 22 Pas de place officielle pour Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, pour l'instant La reine consort Camilla Parker Bowles, le roi Charles III d'Angleterre - Arrivées au dîner d'état donné par le président allemand et sa femme en l'honneur du roi d'Angleterre et de la reine consort, au Château Bellevue à Berlin, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023 © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

6 / 22 Le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas encore confirmé leur venue au couronnement Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, dévoilent des photos et des vidéos inédites de leur fils Archie dans "Harry & Meghan" (Netflix). La jeune famille peut également être vue dans un court vidéo-clip célébrant le premier anniversaire de Lilibet, avec Archie effronté grimpant sur la table pour aider sa petite soeur à souffler les bougies sur un énorme gâteau. Dans le sixième épisode, la princesse Eugénie rend visite à son cousin Harry aux États-Unis, le rejoignant pour un moment de complicité avec Archie sur la plage. Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

7 / 22 Espérons que l'ambiance soit un peu moins fraîche que les relations qui unissent les Sussex au reste de la famille royale ! Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, arrivent au Bundestag lors de leur visite d'Etat à Berlin, le 30 mars 2023. Le couple royal a été accueilli par B.Bas, la présidente du Bundestag. Le souverain doit y prononcer un discours dont une partie en allemand. © BestImage, Agence / Bestimage

