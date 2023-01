Le prince Louis, vrai casse-cou prêt à en découdre : sa mère Kate balance sur son fiston

On l'aura compris cette année. S'il y a bien un membre des Windsor qui a le caractère bien trempé, c'est le prince Louis ! Le petit bonhomme âgé de 4 ans a fait des siennes au cours des derniers mois écoulés, prouvant qu'il était bel et bien le petit prince de la famille. Et toute cette énergie dont il a fait preuve au dernier jubilé d'Elizabeth II notamment, il a trouvé un autre terrain sur lequel l'exprimer : les pelouses des stades !

Kate Middleton était invitée à rencontrer des joueurs de rugby près de Londres ce jeudi 19 janvier. Touchés par un handicap pour la plupart, les sportifs n'ont pas moins remporté des championnats et atteint un niveau qui forge le respect. Et apparemment, le prince Louis a envie de faire (au moins) aussi bien qu'eux. Comme elle l'a confié lors de cette journée, son benjamin adore le ballon ovale : "Louis est fou de rugby" a-t-elle lancé, indiquant que tous ses enfants étaient plutôt sportifs et "compétitifs." "Elle a dit que Louis faisait du rugby à l'école. Elle disait que c'est assez basique dans le sens où il commence tout juste à maîtriser les dépassements et les courses. Mais quand vous avez quatre ans et demi, vous voulez juste prendre le ballon et courir dans n'importe quelle direction" a précisé au Mirror l'entraîneur, à qui Kate s'était confiée.

Louis, star de l'année

Si l'on devait choisir un moment à revivre de l'année écoulée en rapport avec la famille royale britannique, ce serait le jubilé de la reine Elizabeth II. En juin dernier, la Souveraine ne le savait pas encore mais elle était en train de vivre le dernier anniversaire de son règne. Un moment suspendu au cours duquel elle a fait des surprises au peuple britannique, inquiet de sa santé après des mois de fatigue et de repos forcé. Mais elle s'est aussi fait voler la vedette par un certain Louis.

Le prince Louis, petit dernier de la fratrie Cambridge, a prouvé que malgré son statut de membre de la famille royale, il était comme tous les garçons de son âge : un bout-en-train prêt à en faire baver à ses parents, et surtout à sa mère ! Dans les tribunes de la parade notamment, le frère de Charlotte et George sommait à sa mère de se taire en lui collant une main sur la bouche ou lui tirait la langue quand il ne multipliait pas les grimaces sous les yeux de la reine Elizabeth II au balcon de Buckingham. S'il veut allier les deux, ne reste plus qu'au petit frère de Charlotte et George d'intégrer l'équipe des All Blacks qui débutent leurs matchs par le mythique Haka, rituel ou les tirages de langue et les grimaces sont, en général, monnaie courante.