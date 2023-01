Kate Middleton, 100% élégante en tailleur : sans William, le charme opère avec des rugbymen

S'il y a bien un membre sur lequel Elizabeth II a tout misé avant sa mort et en qui le roi Charles III, dont le couronnement aura lieu le 6 mai prochain, peut avoir confiance, c'est bien Kate Middleton. A 41 ans, la princesse de Galles a démontré qu'elle avait les épaules solides et la carrure pour assurer en membre actif du clan Windsor et en future reine consort. Elle est non seulement une vraie icône de mode et de classe mais elle a surtout le coeur sur la main et l'oreille attentive.

Ce jeudi 19 janvier, après s'être rendue avec William dans un hôpital de Liverpool pour discuter de la santé mentale et avoir visité et papoté avec de jeunes enfants dans une crèche de Luton, au Nord de Londres, Kate Middleton a changé de domaine en s'orientant vers celui du sport. La maman de George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans), bien courageuse, a bravé le froid en débarquant au Hampton Court Palace dans un sublime tailleur pantalon bordeaux, création du couturier français Roland Mouret pour rencontrer les joueurs paralympiques anglais de rugby.