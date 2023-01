"Personne n'aime ceux qui..." : Prince Harry et Meghan Markle en pleine chute, grosse dégringolade surprise !

Avec la sortie de ses mémoires, Spare, il pensait sûrement attirer la sympathie pour son histoire... et bien c'est plutôt raté ! Quelques jours après la parution du livre du prince Harry qui a déchaîné les opinions des "pro" et "anti" famille royale, le Daily Mail révèle ce jeudi 19 janvier que le couple de Sussex a fait une chute monumentale dans les sondages américains.

En effet, alors qu'il était crédité à +38 d'opinions favorables sur le site Newsweek début décembre, le fils cadet du roi Charles est désormais à -7, soit une baisse de 45 points ! Sa femme, Meghan Markle, n'est guère mieux : auparavant à +23, elle dégringole à -13, soit 36 points de moins. Une chute expliquée, selon le magazine, par les votants qui ne supporteraient plus de les entendre se plaindre de la famille royale.

Il faut dire que c'est la troisième salve de leurs attaques : en mars 2021, un an après avoir quitté Londres, ils avaient donné une interview plus que commentée à Oprah Winfrey, dans laquelle ils avaient évoqué du racisme et les problèmes de santé mentale de l'ex-actrice de la série Suits. En décembre dernier, ensuite, le public avait pu découvrir six épisodes sur Netflix dans lequel le couple offrait des images de leurs enfants et de leur vie intime.

Un documentaire déjà très critiqué dans les journaux britanniques et américains, qui avaient souligné l'ambivalence entre le besoin de tranquillité médiatique que le couple évoquait et ce grand déballage de leur vie privée avec Archie et Lilibet (3 ans et demi et 20 mois), leurs deux enfants. Alors le livre, qui dévoile une grande partie de l'enfance et de la jeunesse du prince Harry, ainsi que de sa vie amoureuse, était peut-être de trop, du moins pour l'Amérique, où le fils du roi Charles reste tout de même plus populaire que sa femme...

La famille royale épargnée ?

Le public outre-Atlantique a d'ailleurs peut-être plus apprécié le silence et le sourire à toute épreuve des membres de la famille royale, dont aucun n'a commenté les révélations et accusations (parfois graves !) du livre. Respectant la règle d'Elizabeth II du "Never Explain, never complain", tous ont continué leur vie et leurs engagements sans jamais répondre aux questions sur le sujet.

La famille royale a cependant également été égratignée dans toute cette histoire : la semaine dernière, le média néozélandais New Zealand Herald avait en effet publié des chiffres peu satisfaisants. Selon eux, au troisième trimestre 2022, la cote de popularité de Kate Middleton était de 66% et s'élevait à 65% pour son mari le prince William. Désormais, la duchesse ne s'élève plus qu'à 50% contre 49% pour William, les "chiffres les plus bas jamais enregistrés pour ce duo depuis le début des sondages en 2011". Une période difficile...