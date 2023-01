Kate Middleton se lâche sur Harry : la duchesse passe à l'attaque, les sous-entendus fusent

S'apitoyer sur son sort, très peu pour Kate Middleton. Contrairement à son beau-frère le prince Harry et son épouse Meghan Markle, la duchesse de Cambridge n'est pas du genre à dégainer les larmes à la moindre occasion. Et encore moins pour des personnes qui s'en prennent à elle et qui n'en valent a priori plus la peine. Ce jeudi 12 janvier, Kate Middleton était à Liverpool avec son mari, le prince William, pour l'inauguration d'un nouvel hôpital à Liverpool. Et c'est rayonnante que la princesse de Galles de 41 ans est apparue.

Si la veille au volant de sa voiture, Kate Middleton donnait l'impression d'être au bout du rouleau après avoir été critiquée de toutes parts par le prince Harry, quelques heures ont suffi à tout changer. A la pointe de la mode, comme toujours, grand sourire aux lèvres, la duchesse a serré des mains, s'est entretenue avec le personnel et des patients de l'aile spécialisée dans la santé mentale. L'occasion d'adresser une pique bien sentie à son pire ennemi du moment d'après The Sun.

En discutant avec des enfants, à qui la musique et l'art en général servent de thérapie, Kate Middleton a semble-t-il fait passer un message à Harry. Comme elle le dit si bien, il est important d'essayer toutes sortes de traitements, le simple fait de "parler à quelqu'un ne fonctionnant pas avec tout le monde" a-t-elle précisé, en levant les sourcils. Cette phrase, aussi anodine soit-elle, pourrait bien être un message subtil envoyé outre-Atlantique, Harry ayant indiqué avoir suivi plusieurs thérapies au cours de sa vie.

Forte jusqu'au bout !

Si les révélations sur la famille royale concernent tous les membres de la famille, Kate Middleton ne s'attendait sûrement pas à être autant la star du ballet des confidences du duc de Sussex. Notamment au sujet de la brouille, devenue mythique, entre Kate et Meghan au sujet des robes de demoiselles d'honneur du mariage royal. Les médias avaient dans un premier temps indiqué que Meghan Markle avait fait pleurer Kate, l'ex-actrice avait affirmé tout le contraire.

Des mois plus tard, le prince Harry a enfoncé le clou. Dans ses mémoires, il soutient son épouse et révèle même le contenu de messages privés que les duchesses s'envoyaient au même moment. Kate semble s'inquiéter de l'apparence qu'aura sa fille lors de leur mariage, la robe étant trop grande et nécessitant des retouches, alors même que Meghan, au summum du stress, doit gérer tout le reste de l'organisation et une situation chaotique avec son père. Les choses seraient finalement rentrées dans l'ordre. Mais visiblement pas au point de ne plus jamais revenir dessus...