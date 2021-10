Prince Harry : Pourquoi Meghan Markle lui a-t-elle imposé une thérapie à leurs débuts ?

Le prince Harry a été si marqué par la mort de sa mère Diana, qu'il a souffert de problèmes de colère tout au long de sa vie... jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Meghan Markle, en 2016. Un caractère bien trempé sur lequel s'est épanché le biographe royal Andrew Morton, auteur de plusieurs ouvrages sur Lady Di. Lors d'une émission diffusée sur Podcast Royal, le mercredi 27 octobre 2021, le journaliste britannique a affirmé que le prince était "un jeune homme en colère"...

"Lorsque Meghan Markle est tombée amoureuse d'Harry, elle a insisté pour qu'il consulte et soigne les problèmes de colère qu'il avait", peut-on lire dans les pages du DailyMail. Petit dernier de la famille, le prince Harry a fait les choux gras des tabloïds dans ses jeunes années : bagarre avec les paparazzis, soirées dans les bars et discothèques de Londres, déguisement très limite... Le papa d'Archie et Lilibet (2 ans et 4 mois) aura vécu une crise d'adolescence mouvementée et ce, sous les yeux du monde entier !

"Il ne savait pas vers qui se tourner, et à ce moment-là, il avait du mal à se retrouver et à lutter contre la perte de sa mère. Il a été décrit en des termes assez péjoratifs pour certains de ses comportements", a résumé Andrew Morton. Bien heureusement, le duc de Sussex, qui s'est d'abord épanoui au sein de l'armée britannique, avant d'en quitter les rangs en 2014, est revenu sur le droit chemin. "Il avait trouvé sa cause dans la vie et il s'y tenait, aidant les soldats et les militaires handicapés et mentalement blessés à se retrouver", a déclaré le spécialiste, faisant allusion aux Jeux Invictus.

L'évènement sportif créé par le duc de Sussex lui-même célèbre les vétérans et soldats blessés et handicapés : la sixième édition se tiendra en 2022 à Düsseldorf, en Allemagne. Aussi, l'époux de Meghan Markle a pu compter sur le soutien indéfectible de sa femme pour faire face à ses démons.