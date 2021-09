Meghan Markle et le prince Harry se font (encore) pincer bêtement : leur voyage fait grincer des dents !

Relativement discrète depuis son interview choc et polémique accordée à Oprah Winfrey, la clivante Meghan Markle a refait une apparition médiatique en participant au Concert Global Citizen Live à New York, le 25 septembre 2021. Elle y était accompagnée de son mari le prince Harry. Tous deux ont notamment plaidé l'accès au vaccin contre le coronavirus mais aussi et surtout la cause de la planète. Mais, une fois le séjour terminé, le couple a fait l'erreur de se tirer une balle dans le pied en voyageant de manière ultra polluante.

C'est le Mail Online - qui a Meghan Markle dans le collimateur depuis son arrivée dans la vie de la famille royale - qui ne manque pas de taper sur la duchesse de Sussex. Le site relate que la jolie brune âgée de 40 ans et son mari le prince Harry ont regagné leur domicile de Montecito, en Californie, tard dans la soirée du samedi 25. Ils ont atterri à Santa Barbara en provenance de New York à bord d'un jet privé.

Un moyen de transport décrié puisque les amoureux auraient très bien pu prendre un vol commercial - même en s'offrant la classe business pour un peu plus d'intimité et de sécurité - avec d'autres passagers pour rentrer sur la côte Ouest. En faisant le choix de voyager dans le confort d'un appareil qui leur était entièrement dédié, ils ont évidemment polluer plus qu'en partageant le trajet avec des centaines d'autres personnes.... Dur dur après de donner de grandes leçons d'écologie. Nul doute que les amoureux avaient sans doute hâte de retrouver au plus vite leurs enfants, Archie (2 ans) et Lilibet (3 mois).

Ce n'est pas la première fois que Meghan Markle et le prince Harry se font pincer bêtement pour leur train de vie grand luxe et en opposition avec les discours qu'ils tiennent. Le couple avait été pointé du doigt par l'organisme Save on Energy qui avait étudié leur empreinte carbone entre 2019 et 2020. Résultat : ils apparaissaient comme étant les membres les plus pollueurs de la famille royale ! En revanche, le prince Charles trônait sur la première marche du podium, étant celui le plus respectueux de la planète.