Meghan Markle a-t-elle eu une enfance pauvre ? Son témoignage surprenant

Fille d'une maquilleuse, Doria Ragland et d'un chef-éclairagiste, Thomas Markle, Meghan Markle garde des souvenirs douloureux de ces périodes de disette. "En tant que scout, quand ma troupe allait dîner pour une grande fête, c'était dans ce même bar à salades ou The Old Spaghetti Factory, parce que c'est ce que ces familles pouvaient se permettre." Elle a également confié qu'elle a commencé à travailler très jeune. "J'ai commencé à travailler au magasin de yaourt glacé local à l'âge de 13 ans. J'ai travaillé toute ma vie et j'ai économisé quand et où je le pouvais - mais même cela était un luxe - parce qu'il s'agissait généralement de joindre les deux bouts et d'avoir de quoi payer mon loyer et mettre de l'essence dans ma voiture."

Ce faisant la porte-parole de la classe moyenne et se présentant comme "une mère et citoyenne" comme les autres, Meghan Markle s'est heurtée à des critiques de la part de la presse britannique, qui a rappelé que la jeune femme a omis de mentionner que son père était un chef-éclairagiste primé aux Emmy Awards, qu'elle a été inscrite dans une prestigieuse école catholique privée dès son jeune âge et a fréquenté la Immaculate Heart High School, à 16 000 dollars par an. Aujourd'hui, elle est multimillionnaire grâce notamment à des partenariats avec Netflix ou Spotify.