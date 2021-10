Diaporama Meghan Markle a-t-elle eu une enfance pauvre ? Son témoignage surprenant

Le prince Harry et Meghan Markle sur la scène du "Global Citizen Live Festival" à Central Park à New York.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle quittent le "Global Citizen Live Festival" à Central Park à New York, le 25 septembre 2021.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sortent du restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021.

Le prince Harry et Meghan Markle sur la scène du "Global Citizen Live Festival" à Central Park à New York, le 25 septembre 2021. © Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire/Bestimage

Le prince Harry dévoile ses fantômes et choque avec des révélations dans l'émission "The Me You Can't See" produite par Oprah Winfrey.