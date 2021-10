Kate Middleton et le prince William en manque de popularité : ils ont un plan pour y remédier !

Par Amal Benaim Rédactrice Quand elle n’écrit pas, Amal aime jardiner ou siroter une petite tisane en rêvant de son prochain séjour au Maroc, terre de ses origines. Folle de patisserie, bien qu’elle ne sache pas suivre une recette correctement, Amal est une gourmande qui contemple le monde des célébrités du haut de son...1 mètre 50 !

Le prince William et Kate Middleton souffrent des rumeurs lancées par Harry et Meghan. Pour tenter de retrouver la côte auprès du public, le duc et la duchesse de Cambridge ont une idée en tête.

Meghan Markle et le prince Harry font de l'ombre à Kate Middleton et le prince William. Depuis l'interview mémorable accordée à Oprah Winfrey en mars dernier, lors de laquelle ils ont pointé du doigt le racisme latent de la famille royale britannique, la côte de popularité du prince William et de son épouse a chuté. Pour y remédier, le duc et la duchesse de Cambridge ont un plan : un voyage outre-Atlantique ! D'après les informations du DailyMail, qui relaye les propos d'une source proche du couple, les Cambridge seraient très "concentrés sur le fait d'avoir une haute popularité aux Etats-Unis". Il serait donc temps pour eux de faire un voyage officiel pour tâter le terrain et fixer les choses. "Ils ont conscience que leur notoriété en a pris un coup après l'interview d'Oprah et qu'ils doivent mettre l'accent désormais sur le retour du soutien du public". Kate Middleton et le prince William vont donc préparer leur opération séduction pour reconquérir le coeur des Américains. Leur dernier voyage aux Etats-Unis remonte à décembre 2014 : Kate Middleton était alors enceinte de sa fille, la princesse Charlotte, aujourd'hui âgée de 6 ans.

Pour rappel, Meghan Markle avait raconté à Oprah Winfrey que sa belle-soeur l'avait faite pleurer avant qu'elle n'épouse le prince Harry, et qu'on lui avait demandé quelle serait la couleur de peau de son fils Archie, lorsqu'elle était enceinte de lui. Des propos qui sont restés en travers de la gorge de la reine Elizabeth II et des membres de la famille royale britannique, qui ont tourné le dos aux Sussex et qui ont réfuté leurs accusations en bloc. Depuis, les tensions persistent et les liens sont brisés. Peut-être que cette reconquête de l'Ouest de Kate Middleton et du prince William permettra aux Windsor de remettre les choses au clair et de se retrouver.