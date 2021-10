Diaporama Kate Middleton et le prince William en manque de popularité : ils ont un plan pour y remédier !

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, visitent l'exposition photographique du projet "Hold Still" à Waterloo Station à Londres.

Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge - Avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres le 28 septembre 2021.

Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, dans les tibunes du tournoi de tennis de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club à Londres.

10 / 13

Capture d'écran d'une vidéo inédite de la famille royale dévoilée lors d'un sketch avec le prince William et Stephen Fry, le jeudi 23 avril 2020. A la fin de la vidéo, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux pour applaudir le personnel soignant.