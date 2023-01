Diaporama : Kate Middleton se lâche sur Harry : la duchesse passe à l'attaque, les sous-entendus fusent

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, inaugurent officiellement le nouveau Centre hospitalier Royal Liverpool University Hospital à Liverpool, Royaume Uni. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, inaugurent officiellement le nouveau Centre hospitalier Royal Liverpool University Hospital à Liverpool, Royaume Uni, le 12 janvier 2023. © BestImage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, inaugurent officiellement le nouveau Centre hospitalier Royal Liverpool University Hospital à Liverpool, Royaume Uni, le 12 janvier 2023. © BestImage

Le prince Harry, duc de Sussex, Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, assistent au défilé Trooping the Colour à Londres © BestImage

Kate Catherine Middleton (enceinte), duchesse de Cambridge, le prince William et le prince Harry d'Angleterre visitent les studios Warner Bros a Leavesden le 26 avril 2013 © BestImage

Kate Middleton avec le prince William et le prince Harry - Zara Phillips remporte la médaille d'argent du concours complet d'équitation par équipe aux JO de Londres le 31 juillet 2012 © BestImage

11 / 20