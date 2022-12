Louis de Cambridge déchaîné au jubilé de la reine, ces images inoubliables en 2022

Le jubilé de platine de la reine Elizabeth II avait un goût bien plus particulier que d'habitude cette année. Au début du mois de juin, la Souveraine, dont le record d'années passées sur le trône ne sera sans doute plus jamais dépassé, fêtait ses 70 ans de règne. Un exploit qui a mis la larme à l'oeil de plusieurs personnes, à commencer par les fans évidemment mais aussi le prince Charles. A l'époque, le futur héritier prenait conscience qu'il s'agissait sûrement du dernier anniversaire de la sorte célébré par sa maman.

Voir une foule aussi dense réunie devant le palais de Buckingham pour applaudir la reine fut un trop plein d'émotions. Même la principale intéressée, qui ne devait pas apparaître sur le balcon en raison de sa fatigue et de ses pépins de santé, semblait avoir essuyé une larme devant tout l'amour que le peuple britannique était en train de lui donner. Cet amour, la Souveraine en avait bien besoin. Elle, qui a respecté son engagement jusqu'au dernier jour (elle serrait encore la main de l'ex-Première ministre Liz Truss deux jours avant sa mort), avait perdu l'amour de sa vie l'année précédente.

Le jubilé de platine était donc joyeux mais empreint de nostalgie et de tristesse de constater qu'une page serait bel et bien tournée prochainement. Mais heureusement, la foule et le clan Windsor ont pu compter sur la présence perturbante mais absolument indispensable de Louis de Cambridge, petit dernier de 4 ans de Kate Middleton et William, pour égayer les esprits et changer les idées de tout ce petit monde.

Grimaces, moues boudeuses, cris... Louis, star du jubilé

Si l'événement était très important pour la famille royale, autant dire que regarder des chevaux et des soldats passés au ralenti pendant des heures sans rien faire ou saluer la foule de longues minutes n'a rien d'intéressant pour de jeunes enfants. Certes, George, 9 ans, et Charlotte, 7 ans, ont réussi à faire bonne figure mais ce fut défi impossible pour le petit Louis. Alors monsieur s'en est donné à coeur joie, pour le plus grand bonheur des admirateurs de la Couronne !

Sur le balcon de Buckingham, voir défiler les avions était certes intéressant mais le ballet incessant a fini par lui casser les oreilles. A chaque passage, Louis se bouchait littéralement les oreilles (sa grande soeur aussi) pour protéger ses tympans et ne tenait plus en place. La bouche grande ouverte, le petit frère de Charlotte et George semblait même hurler pour couvrir le bruit des avions.

Autre moment mémorable : la parade des soldats et des gardes. Toute la famille avait pris place dans des tribunes installées pour l'occasion. Mais là, même chose : difficile de tenir en place pendant des heures en regardant des gens, aussi déguisés soient-ils, marcher les uns à côté des autres. Pour combler l'ennui, tous les moyens étaient bons. Louis a chahuté, basculé de sa chaise sur les genoux de sa mère qu'il interdisait de parler en lui collant une main sur la bouche. Ca, c'était quand il ne tirait pas la langue ou qu'il n'enchaînait pas les grimaces. Même son oncle pourtant imposant, Mike Tindall, n'a pas réussi à raisonner le petit garçon et à le faire se tenir tranquille. Si ce petit spectacle nous a beaucoup plu, pas sûr que le Père-Noël ait été du même avis...